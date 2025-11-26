Blackstones giới thiệu dịch vụ hậu sự trọn gói từ sớm

Blackstones ra mắt "Bộ hậu sự trọn gói tiết kiệm", hướng đến các gia đình có nhu cầu chuẩn bị trước một tang lễ đầy đủ, đúng nghi thức, tối ưu chi phí.

Đại diện Blackstones cho biết, bộ kế hoạch được thiết kế hướng đến sự chu đáo, tiết kiệm nhưng vẫn đầy đủ lễ nghi truyền thống, phù hợp với quan điểm "sống trọn - đi an" mà đơn vị theo đuổi.

Theo đó, một tang lễ trọn gói tiêu chuẩn thường bao gồm nhiều hạng mục như: tư vấn nhà tang lễ, chùa lưu tro cốt hoặc nghĩa trang công viên, kế hoạch tổ chức tang lễ theo lễ nghi tôn giáo, cùng các dịch vụ hỗ trợ như y tế chăm sóc giai đoạn cuối cho người bệnh.

Hộc lưu tro cốt tại chùa Bửu Sơn. Ảnh: Tang lễ Blackstones

Theo đại diện doanh nghiệp, nếu không có sự chuẩn bị từ trước hoặc thiếu đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ, các thành viên trong gia đình thường phải tự xoay xở mọi khâu, từ thủ tục pháp lý, liên hệ nhà tang lễ, sắp xếp hậu cần đến việc chọn nơi an nghỉ. Trong những thời khắc mất mát và bối rối, việc này có thể tạo thêm áp lực tinh thần, dễ dẫn đến thiếu sót trong quá trình tổ chức.

Vì vậy, việc chuẩn bị sớm kế hoạch hậu sự hoặc chọn một đơn vị chuyên nghiệp đồng hành giúp gia đình có thể tập trung tưởng niệm, tiễn đưa người thân một cách trọn vẹn hơn.

"Khi một tang lễ đã được chuẩn bị sớm, chủ động, gia đình có thể tập trung tưởng nhớ và tiễn đưa trong sự bình tâm, thay vì loay hoay giữa hàng chục công việc phát sinh đột ngột", ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc vận hành thương hiệu dịch vụ mai táng Tang lễ Việt thuộc Blackstones chia sẻ.

Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, lập kế hoạch hậu sự sớm giúp con cháu giảm bớt áp lực tài chính, cảm xúc và thủ tục hành chính trong thời điểm mất mát, đồng thời phần nào thể hiện sự chu toàn và lòng yêu thương dành cho người thân.

Tang lễ được thực hiện bởi đội ngũ Blackstones. Ảnh: Tang lễ Blackstones

Trong xã hội hiện đại, việc chuẩn bị hậu sự không còn là điều kiêng kỵ. Ngày càng nhiều người lựa chọn chuẩn bị trước kế hoạch hậu sự cho bản thân hoặc người thân cao tuổi, nhằm giảm gánh nặng cho gia đình và đảm bảo tang lễ được thực hiện chu toàn, đúng ý nguyện.

Theo thống kê nội bộ từ hệ thống Tang lễ Việt, trong năm qua, nhiều khách hàng chủ động tìm đến đơn vị để có thể được tư vấn chuẩn bị hậu sự sớm cho người thân. Phần lớn là người ở độ tuổi trung niên (45 - 65 tuổi), hoặc các gia đình có cha mẹ cao tuổi mong muốn chuẩn bị trước để "ra đi thanh thản, ở lại bình an".

Một khách hàng chia sẻ: "Mẹ tôi năm nay gần 80 tuổi, bà chủ động muốn chuẩn bị hậu sự từ sớm. Khi được tư vấn kỹ càng, cả nhà đều thấy nhẹ lòng vì mọi việc đã có kế hoạch rõ ràng, không phải lo lắng khi chuyện xảy ra".

(Nguồn: Blackstones)