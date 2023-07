Hà NộiCác thành viên Blackpink nhảy "See Tình" khiến 30.000 fan thích thú reo hò ở concert, tối 29/7.

Blackpink nhảy 'See Tình' trước fan Việt Màn học nhảy "See Tình" của Blackpink. Video: Hà Thu

Trong phần giao lưu khán giả, Jennie cùng Jisoo nhảy bài See Tình. Do chưa thuộc bài, Jisoo còn ngại ngùng. Sau đó, Jennie dạy cả nhóm thực hiện thử thách. Thời gian qua, See Tình của Hoàng Thùy Linh gây sốt mạng xã hội Hàn, Trung, được nhiều idol Kpop cover.

Blackpink chào khán giả bằng tiếng Việt Nhóm nhạc chào khán giả bằng tiếng Việt. Video: Hà Thu

19h50, nhóm xuất hiện trong trang phục màu hồng, biểu diễn ca khúc How You Like That. Bốn cô gái mặc đồ khác với các buổi diễn trong world tour. Nhóm tiếp tục biểu diễn liên khúc Whistle, Pretty Savage. Bốn thành viên hát, nhảy máu lửa, khuấy động sân khấu từ những phút đầu.

Rosé (trái) và Lisa chào khán giả. Ảnh: Huy Mạnh

Sau phần mở màn, nhóm chào khán giả bằng tiếng Việt. Rosé và Lisa nói may mắn khi trời đổ mưa trước show nhưng đã tạnh. Họ làm động tác "nổi gai ốc", thể hiện sự thích thú khi khán giả cổ vũ nhiệt tình. Nhóm tiếp tục làm nóng sân khấu với Lovesick Girl, Don’t Know What to Do trước khi nghỉ giải lao.

Trở lại sân khấu, Blackpink thể hiện Kill This Love - một trong những bản hit nổi tiếng nhất của nhóm. Tiết mục được thiết kế các hiệu ứng như khói, pháo hoa. Với Playing with Fire, nhóm thể hiện khả năng hát live ổn, đặc biệt là giọng ca chính Rose. Phần rap của Lisa được nhiều khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Trong phần giao lưu khán giả thứ hai, Jennie nói "Các bạn có vui không?", còn Jisoo yêu cầu fan hét lên. Hàng nghìn người liên tục hô tên các thành viên nhóm.

Blackpink giao lưu, giới thiệu bản thân với fan Việt Bốn thành viên giao lưu, kêu gọi fan "Hét lên đi". Video: Hà Thu

Biểu diễn Pink Venom, ca khúc chủ đề trong album mới nhất của nhóm, Blackpink khiến khán giả thích thú hát theo. Hầu hết ca khúc trong concert đều được remix để tạo sự mới lạ. Sau khi nhóm trình diễn Pink Venom, ban nhạc chơi lại một lần nữa ca khúc để dàn vũ công thể hiện tài năng. Dancer của Blackpink đều có ngoại hình đẹp, nhiều người sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội không kém gì các idol.

Ngoài phần diễn nhóm, các thành viên còn có màn solo. Chị cả Jisoo là người biểu diễn đơn đầu tiên với ca khúc Flowers. Cô gặp sự cố vướng tóc và phụ kiện nhưng nhanh chóng xử lý. Mỗi khi cô hát đến đoạn điệp khúc, nhiều khán giả hòa giọng, múa theo. Thời gian qua, ca khúc và vũ điệu nở hoa của Jisoo tạo trào lưu trên mạng xã hội Việt Nam.

Jennie "đốt cháy" sân khấu với You and I, Solo. So với nhiều concert khác, Jennie được nhiều khán giả nhận xét hát, nhảy nhiệt huyết, giàu năng lượng hơn. Trước concert, nhiều fan lo cho sức khỏe của cô bởi ca sĩ từng phải rời sân khấu khi đang biểu diễn ở Australia tháng 6.

Jennie trên sân khấu Born Pink ở Hà Nội. Ảnh: Bảo Thy

Là một trong những thành viên nhiều fan Việt nhất nhóm, Rosé liên tục được khán giả hô tên trước khi ra sân khấu. Nữ ca sĩ khoe giọng với hai bài hát Gone, On the Ground.

Trước tiết mục Lalisa của Lisa, ban tổ chức chiếu video hình ảnh hiệu ứng bóng của ca sĩ trên sân khấu. Nữ idol được nhiều fan ngưỡng mộ bởi vóc dáng đẹp, được ví như nhân vật truyện tranh Thủy thủ mặt trăng.

Mai Anh (23 tuổi, Hà Nội) cho biết dù đã xem hàng trăm lần các MV, màn trình diễn của nhóm, trải nghiệm thưởng thức Blackpink trên sân khấu trực tiếp hoàn toàn khác biệt. Cô nói hài lòng vì chương trình được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, giúp Blackpink "xõa" hết mình.

Coi concert là dịp đặc biệt trong đời, một fan còn cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của các Blink - tên gọi fandom của nhóm.

'Biển' người cuồng nhiệt cùng Blackpink Không khí fan trước khi nhóm Blackpink xuất hiện. Video: Hà Thu Trước đó, từ 19h, hàng nghìn fan lấp đầy khán đài, ổn định chỗ ngồi. "Biển" người nhuộm hồng sân vận động Mỹ Đình bằng light stick của nhóm. Các fan hào hứng hát theo các ca khúc Shut Down, How You Like That, Pink Venom... được phát sẵn trên sân. Trước giờ diễn ra show, trời đổ mưa nhưng nhanh chóng tạnh sau khoảng 30 phút. Hàng nghìn fan vẫn hào hứng xếp hàng check-in, một số người bày tỏ tiếc khi đầu tư trang phục đẹp nhưng bị ướt.

Sân Mỹ Đình trước giờ show Blackpink, ngày 29/7. Ảnh: Giang Huy

Blackpink lần đầu đến Việt Nam làm concert trở thành tâm điểm chú ý từ cuối tháng 6. Ngày 7/7, khi ban tổ chức mở cổng bán vé đã tạo nên "cơn sốt". Trước khi sự kiện diễn ra, nhiều fan lo ngại chương trình không thể thực hiện theo kế hoạch.

Hôm 27/7, thông tin VCPMC (Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam) đề nghị thu hồi giấy phép concert do vi phạm bản quyền tác giả. Chiều 28/7, đơn vị này cho biết đạt kết quả thỏa thuận sau khi trao đổi với phía ban tổ chức - IME Việt Nam. Hai bên không tiết lộ chi phí tác quyền thỏa thuận. Dù vậy, ông Phạm Đình Tâm - đại diện IME Việt Nam - nói con số chi phí đơn vị phải đóng "thấp hơn nhiều" so với mức VCPMC đưa ra ban đầu (khoảng 11 tỷ đồng).

Ngay trước show diễn, nhiều fan vẫn thấp thỏm trước thông tin VCPMC nói chưa nhận được tiền từ IME, dù công ty đã gửi ủy nhiệm chi thông báo giao dịch thành công vào tối 28/7.

Từ trái sang: Rose, Jisoo, Jennie, Lisa của nhóm Blackpink. Ảnh: YG

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của Blackpink tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Born Pink. Tour khởi động từ cuối năm ngoái, đến nay đạt doanh thu khoảng 163,8 triệu USD, với hơn 900.000 vé tiêu thụ. Trung bình mỗi đêm diễn, nhóm nhạc này thu về hơn bốn triệu USD với khoảng 22.600 khán giả.

Blackpink ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên Jennie, Lisa, Jisoo, Rose. Sau bảy năm hoạt động, dù mới phát hành hai album, nhóm nữ khuấy đảo làng nhạc với nhiều bản hit như Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love, Pink Venom. Họ có kênh YouTube đạt lượt xem cao nhất với 30 tỷ lượt. Ngoài âm nhạc, bốn cô gái của nhóm còn là những người có sức ảnh hưởng trong làng thời trang.

Trailer tour Blackpink ở Hà Nội Trailer tour "Born Pink" ở Hà Nội. Video: IME Việt Nam

Hà Thu