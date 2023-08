Blackpink góp phần giúp du lịch Hà Nội thu 630 tỷ đồng

Các hoạt động du lịch tại Hà Nội hưởng lợi lớn trong hai đêm diễn 29-30/7 của Blackpink, tổng thu từ du khách ước đạt 630 tỷ đồng.

Thông tin được Sở Du lịch Hà Nội đưa ra trong báo cáo ngày 4/8 về công tác tổ chức chương trình "Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023". Trong hai đêm diễn của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình, khoảng 170.000 khách đã đến Hà Nội, trong đó khách quốc tế đạt hơn 30.000 lượt. Khoảng 65% khách quốc tế có lưu trú, chủ yếu từ các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Australia.

Lượng khách tham gia chương trình tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ước đạt 70.000 lượt, trong đó có 3.000 khách quốc tế. Khách Việt chủ yếu đến từ Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa). Về khách quốc tế, khách tham gia từ Trung Quốc đại lục chiếm tỷ lệ lớn nhất, theo sau là Canada, Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Philippines.

Blackpink trong đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội. Ảnh: Blackpink

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách đi tour trong thành phố bằng xe buýt hai tầng "tăng đáng kể". Lượng khách đặt trực tuyến (chưa tính mua tại chỗ) trong hai ngày 29-30/7, tăng 15% so với những ngày trước đó.

Trong tháng 7, địa bàn Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch với 70.218 phòng, trong đó có 603 khách sạn từ một đến năm sao (chiếm 16,1% tổng cơ sở lưu trú và 36,3% tổng số phòng).

Trong thời gian Blackpink biểu diễn tại Hà Nội, công suất phòng của các khách sạn ở khu vực gần sân Mỹ Đình tăng 20% so với các ngày cuối tuần trước. Lượng tìm kiếm về phòng tại Hà Nội trong hai ngày này qua các trang đặt phòng quốc tế như Agoda cao gấp 10 lần so với tuần trước đó. Công suất sử dụng phòng của khối khách sạn trong tháng 7 ước đạt 60,8%, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Các điểm tham quan du lịch cũng ghi nhận tăng trưởng khoảng 15-20% so với cùng kỳ cuối tuần trước đó. Thống kê trong ba ngày (28-30/7), Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 9.600 lượt khách, Hoàng Thành Thăng Long đón hơn 8.000 lượt khách, Thiên đường Bảo Sơn đón 7.000 lượt khách.

Sở Du lịch Hà Nội đánh giá chương trình đã thành công và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực tài chính, thương hiệu uy tín quốc tế đứng ra tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm cỡ quốc tế trên địa bàn.

Tú Nguyễn