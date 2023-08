Blackpink FC và hàng loạt fanpage Việt bất ngờ bị khóa

Chiều 1/8, người dùng Facebook không còn tìm thấy một số fanpage như Blackpink Vietnam FC, trong khi hàng loạt nhóm khác phải đổi tên để tránh bị rà quét.

Khoảng 14h, quản trị viên Blackpink Vietnam FC - fanpage với hơn 450.000 lượt thích - thông báo trang đang bị hạn chế và chuyển hoạt động sang nhóm kín.

Trên Facebook, hàng loạt fanpage khác có tên ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, Trung Quốc... cũng đồng loạt biến mất. Trước tình trạng đó, nhiều trang với hàng trăm nghìn lượt thích đã quyết định đổi tên để tránh bị Facebook "quét". Ví dụ, trang Hậu cung Blackpink với 330.000 lượt theo dõi hiện đổi thành "Hậu cung của..." để tránh bị khóa. Tương tự, fanpage về diễn viên Châu Tinh Trì với 70.000 lượt theo dõi cũng thông báo: "Facebook không cho để tên fanpage là tên idol và để hình đại diện là nghệ sĩ nên trang buộc phải đổi tên, nếu không sẽ bị 'đăng xuất' vĩnh viễn. Đây chỉ là sự cố tạm thời, không phải bán trang".

Quản trị viên trang BlackPink Vietnam FC thông báo trang bị hạn chế chiều 1/8. Ảnh: Hoàng Giang

Phùng Lan Hương, quản trị viên loạt fanpage về diễn viên Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết một số trang do công ty cô quản lý bất ngờ bị khóa từ chiều mà không có lý do cụ thể. "Facebook chỉ gửi thông báo rằng trang bị hủy đăng nội dung do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng", cô cho hay.

Hương nhận định việc khóa trang mà không báo trước gây tác động tiêu cực đến cộng đồng người dùng và đội ngũ quản trị viên. Kẻ xấu có thể lợi dụng lúc trang bị khóa để lừa đảo. Trong khi đó, một số trang vốn mất nhiều công xây dựng cả chục năm có thể bị "bay màu" vĩnh viễn, gây thiệt hại lớn.

Theo ông Mai Thanh Phú, người chuyên cung cấp các dịch vụ marketing trên Facebook, chiến dịch lần này của Facebook gây bất ngờ và khó đoán bởi một số trang dùng tên người nổi tiếng hiện vẫn còn hoạt động, như fanpage Lee Kwang Soo với 715.000 lượt theo dõi và có xác nhận tích xanh.

Nhóm Hậu cung của BlackPink đổi tên để tránh bị Facebook "quét".

Ông Phú cho biết trong trường hợp nhận thông báo hủy đăng, quản trị viên vẫn có quyền truy cập vào trang nhưng không thể đăng bài mới, còn người dùng cũng không tìm thấy fanpage trên nền tảng. Quản trị viên có thể kháng cáo để lấy lại quyền quản trị, nhưng không chắc chắn việc này có hiệu quả và cần thời gian bao lâu, vì còn tùy thuộc chính sách của Facebook.

Facebook hiện chưa bình luận về sự việc. Đây không phải lần đầu các fanpage ở Việt Nam bị Facebook hủy đăng nội dung. Hồi tháng 4, hàng loạt trang lớn cũng đột ngột biến mất. Facebook khi đó không đưa ra lời giải thích rõ ràng mà chỉ nói do trang vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Hoàng Giang - Khương Nha