'Black Widow' lại dời lịch chiếu

Bom tấn "Black Widow" tiếp tục lùi lịch phát hành thêm hai tháng, ra rạp vào tháng 7.

Theo Deadline, hãng Disney ngày 23/3 công bố kế hoạch phát hành mới cho hàng loạt dự án. Black Widow sẽ ra mắt vào ngày 9/7 đồng thời tại rạp và trên hệ thống phim trực tuyến Disney+. Vì Covid-19, phim đã trải qua bốn lần thay đổi lịch chiếu. Black Widow ban đầu dự kiến ra mắt tháng 5/2020. Sau đó, phim lần lượt bị đổi sang tháng 11/2020 và gần nhất là tháng 5.

Trailer Black Widow Trailer "Black Widow". Video: Marvel Studio.

Bom tấn với ngân sách hơn 200 triệu USD là tác phẩm đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel kể từ sau thành công của Avengers: Endgame. Mốc thời gian trong phim là sau Captain America: Civil War (2016), khi các anh hùng vừa trải qua cuộc đấu đá nội bộ. Nhân vật Black Widow (Scarlett Johansson đóng) xuất hiện năm 2010, góp mặt trong bảy phim Marvel nhưng chỉ giữ vai phụ.

Bom tấn khác của Marvel, Shang Chi and the Legend of the Ten Rings, cũng lùi lịch chiếu hai tháng, từ tháng 7 xuống tháng 9. Cruella - phim riêng về nhân vật phản diện của thương hiệu 101 chú chó đốm - phát hành đầu tháng 5. Minh tinh Emma Stone đóng vai chính, một nhà thiết kế thời trang tai tiếng vì những ý tưởng lập dị. Luca - phim hoạt hình mới nhất của Pixar sẽ ra mắt vào giữa tháng 6.

Deadline cho rằng Disney chưa tự tin tung Black Widow ra rạp Mỹ dù nhiều thị trường lớn như Los Angeles, New York đang dần mở cửa trở lại. Đầu tháng 3, hãng thăm dò thị trường với Raya and the Last Dragon, đứng đầu phòng vé Mỹ trong ba tuần liên tiếp nhưng chỉ thu về khoảng 23 triệu USD. Bên cạnh đó, nhiều thị trường lớn như châu Âu hay Nam Mỹ chưa mở cửa đón khách hết công suất.

Phương Mai (theo Deadline)