Bkav ký hợp tác chiến lược hãng công nghệ Mỹ

Hà Nội_ Opswat (Mỹ) sẽ tích hợp phần Bkav Pro vào giải pháp chặn virus sử dụng đa ứng dụng Multiscanning, hiện sử dụng bởi hơn 1.400 tổ chức, doanh nghiệp toàn cầu.

Buổi ký kết diễn ra vào ngày 22/1. Hai đơn vị kỳ vọng cùng mang đến giải pháp phòng chống virus nâng cao cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế mặt tại Việt Nam, giúp họ bảo vệ hệ thống mạng trọng yếu trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, liên tục.

Đại diện Bkav cho biết, kết hợp Bkav Pro với nhiều chương trình phòng chống mã độc khác trên thế giới góp phần giúp Opswat Multiscanning tăng khả năng xác định, ngăn chặn mối đe dọa. Khi sử dụng đồng thời hơn 30 phần mềm anti-virus có trong giải pháp Multiscanning của Opswat, tỷ lệ phát hiện mã độc lên tới hơn 99%.

Bkav Pro có nhiều tính năng nổi bật như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng công nghệ điện toán đám mây... Phần mềm giúp nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian phát hiện mã độc có nguồn gốc từ Việt Nam lẫn khu vực lân cận.

Đại diện hai đơn vị tại buổi ký kết. Ảnh: Bkav

Tại lễ ký kết, ông Lã Mạnh Cường, Phó chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển, Tổng giám đốc Opswat Việt Nam cho biết hào hứng khi hợp tác cùng Bkav - thương hiệu uy tín trong lĩnh vực an ninh mạng trong nước.

"Việc ký kết hợp tác là một bước tiến chiến lược của chúng tôi nhằm nâng cao chất lượng cho giải pháp bảo mật, phục vụ tốt hơn cơ quan, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như khắp thế giới", ông Cường nói.

Đồng tình, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc của Opswat, ông Benny Czarny nêu cam kết mang đến giải pháp an ninh mạng tối ưu, giúp khách hàng bảo vệ hệ thống mạng IT, OT hiệu quả. Ông Benny Czarny phân tích, việc tích cực mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ uy tín như Bkav thể hiện nỗ lực của đơn vị trong việc không ngừng tối đa hóa khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Nói thêm về ý nghĩa của hợp tác, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav cho biết đơn vị đang xúc tiến các hoạt động đẩy mạnh ra thị trường thế giới, trong đó có chính sách hợp tác tổ chức quốc tế. Ông nhấn mạnh: "Việc tham gia vào Opswat Multiscanning là một bước tiến để chúng tôi thực hiện chiến lược toàn cầu hóa của mình".

Opswat có trụ sở chính tại Mỹ với 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp an ninh mạng cho hệ thống công nghệ thông tin (IT), công nghệ vận hành (OT) và điều khiển công nghiệp (ICS) của các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Đơn vị liên tục phát triển nền tảng an ninh mạng để bảo vệ, tuân thủ cho các hệ thống mạng phức tạp.

Opswat giải quyết khó khăn của khách hàng trên toàn thế giới với nhiều giải pháp zero-trust và công nghệ được cấp bằng sáng chế trên mọi cấp độ cơ sở hạ tầng, bảo vệ hệ thống mạng, dữ liệu cũng như thiết bị của họ. Bộ giải pháp giúp ngăn chặn mối đe dọa đã biết lẫn chưa biết, những cuộc tấn công zero-day và phần mềm độc hại.

Tập đoàn Bkav hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, Chính phủ điện tử, sản xuất smartphone và các thiết bị điện tử thông minh. Đơn vị là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm trong Top 10 Dịch vụ hoàn hảo do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Công ty vào Danh sách các công ty hấp dẫn (Cool Vendors) tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu do Gartner công bố. Phần mềm diệt virus Bkav Pro đạt chứng chỉ hàng đầu thế giới về kiểm định phần mềm diệt virus AV-Test.

Minh Huy