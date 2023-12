Bkav định hướng mở rộng thị trường toàn cầu

Tập đoàn công nghệ Bkav đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa bằng cách tham gia đánh giá với hãng kiểm định phần mềm diệt virus hàng đầu thế giới - AV Test.

Định hướng đua sản phẩm ra thị trường toàn cầu sẽ được Bkav đẩy mạnh trong năm 2024. Để thực hiện tham vọng này, Bkav tham gia kiểm định chất lượng phần mềm diệt virus với AV Test. AV Test sẽ đánh giá các phần mềm diệt virus dựa trên khả năng phát hiện virus, khả năng loại bỏ virus, hiệu suất và tính dễ sử dụng.

Bài kiểm tra của AV-Test được thiết kế bởi các chuyên gia hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực và sử dụng một trong những cơ sở dữ liệu virus lớn nhất thế giới. AV-Test chỉ đánh giá phiên bản đang cung cấp cho người dùng, để đảm bảo hiệu quả của phần mềm trong việc bảo vệ khỏi virus và các mối đe dọa khác.

Bài kiểm định của AV-Test hiện được xem là khó nhất thế giới, đánh giá cả về hiệu năng và trải nghiệm. Các bài kiểm định hiệu năng được thực hiện trên nhiều môi trường, cả máy có cấu hình phổ thông và cấu hình cao để có kết quả chính xác. AV-Test sử dụng các mẫu virus mới được phát hiện trong vòng 24 giờ và các mẫu virus phổ biến được thu thập trong vòng hai tuần gần nhất.

Bkav Pro đã đạt tỷ lệ nhận diện trên 99,9% virus phổ biến và đạt điểm tối đa ở bài kiểm tra này. Với bài kiểm tra hiệu năng, Bkav Pro đạt mức điểm 5,5/6.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu mã độc của Bkav, cho biết kết quả đánh giá vẫn chưa đạt kỳ vọng của đơn vị. Tập đoàn công nghệ Việt sẽ tiếp tục cải tiến để đạt AV-Test Top Product - chứng chỉ có cấp độ cao, hàng đầu thế giới. "Chúng tôi hài lòng với tiêu chí và độ khó của AV-Test, đúng với những tiêu chuẩn mà Bkav mong muốn. Đạt được chứng chỉ này là điều kiện cần thiết trong lộ trình mở rộng thị trường thế giới", ông Đạt chia sẻ.

Ông Nguyễn Tiến Đạt tại Trung tâm giám sát mã độc - Tập đoàn công nghệ Bkav. Ảnh: Bkav

Trước khi hợp tác với AV Test, Bkav đã thể hiện tham vọng tiến ra thị trường quốc tế bằng chính sách liên minh với các tổ chức lớn như Google. Đơn vị này đã có mặt trong hệ thống Virus Total thuộc sở hữu của Google để hỗ trợ, bảo vệ người dùng trên toàn thế giới. Theo công bố của đơn vị, trong vài tuần tới, Bkav sẽ tiếp tục ký kết liên minh với một tổ chức toàn cầu chuyên về bảo mật hạ tầng.

Cùng với chiến lược quốc tế hóa, Bkav vừa ra mắt Bkav Pro 2024 tích hợp hệ thống My Bkav - nền tảng kết nối người dùng với nhà phát triển. Phần mềm phiên bản mới được nâng cấp trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu khả năng bắt virus trong bối cảnh hàng tỷ virus được sinh ra mỗi ngày bởi chính AI. "Bkav Pro 2024 được tạo ra để đồng hành và bảo vệ toàn diện người dùng. Đây là tôn chỉ được Bkav tích lũy trong 30 năm là liên tục được cộng dồn thêm mỗi ngày", ông Nguyễn Tiến Đạt nói.

Sản phẩm Bkav Pro. Ảnh: Bkav

Dịp này, tập đoàn công nghệ cũng công bố chương trình khuyến mãi đến 8/1/2024. Người dùng khi mua mới hoặc gia hạn một trong các sản phẩm phần mềm diệt virus Bkav Pro hoặc Bkav Pro Edu có cơ hội trúng các nhẫn vàng SJC. Người đang dùng Bkav Pro có bản quyền được tự động cập nhật lên phiên bản mới. Trong quá trình sử dụng, khi gặp vấn đề về máy tính, virus, hay phần mềm gián điệp... người sử dụng được hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia, không phải trả thêm phí và không giới hạn số lần.

Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone và các thiết bị điện tử thông minh. Đây là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm trong "top 10 dịch vụ hoàn hảo" do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.

Bkav cũng vào danh sách các công ty hấp dẫn (Cool Vendors) tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu do Gartner, hãng tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới công bố.

Hoài Phương