BK Door - cửa chống cháy cho mọi công trình

BK Door cung cấp cửa chống cháy phù hợp nhiều loại công trình nhờ đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm định phòng cháy chữa cháy hiện hành về vật liệu, kết cấu và mức độ chịu lửa.

Cửa chống cháy BK Door của Công ty cổ phần Vật tư thiết bị Bách Khoa Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9383:2012, TCVN 9366-2:2012 và vận hành trong hệ thống quản lý ISO 9001:2015. Các sản phẩm đều trải qua kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.

Cửa chống cháy BK Door được kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Bách Khoa Việt Nam

Theo doanh nghiệp, toàn bộ cửa chống cháy BK Door đạt các cấp độ chịu lửa EI70, EI90... Cửa được làm từ thép tấm chất lượng cao, có khả năng chịu va đập, cách âm, cách nhiệt, vận hành êm và hạn chế lây lan khói nhờ hệ thống gioăng kín khít. Ngoài ra, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng mức độ ổn định của sản phẩm.

BK Door cung cấp đa dạng dòng sản phẩm như cửa thép chống cháy, cửa cuốn chống cháy, cửa an toàn và cửa thép vân gỗ. Dải sản phẩm được thiết kế theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cả về an toàn lẫn thẩm mỹ. Trong đó, dòng cửa thép vân gỗ được đánh giá cao nhờ bề mặt sắc nét, phù hợp nhiều phong cách kiến trúc nhưng vẫn đảm bảo cấu trúc thép mạ kẽm bền vững.

BK Door có đa dạng loại cửa, phù hợp với nhiều phong cách sống. Ảnh: Bách Khoa Việt Nam

Đại diện BK Door cho biết việc sử dụng cửa chống cháy đạt chuẩn không chỉ đảm bảo an toàn mà còn mang lại lợi ích kinh tế: đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy, giảm rủi ro bảo hiểm, nâng giá trị công trình và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng nhờ khả năng cách âm - cách nhiệt của một số dòng cửa. Sản phẩm BK Door hiện được sử dụng tại nhiều công trình lớn và hơn 2.000 dự án trên cả nước.

Một trong các nhà máy của thương hiệu BK Door. Ảnh: Bách Khoa Việt Nam

Bên cạnh đó, do sở hữu bốn nhà máy với tổng diện tích hơn 50.000 m2, doanh nghiệp chủ động sản xuất mà không qua trung gian, giúp giá thành cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng quốc tế. BK Door khẳng định thương hiệu định vị bằng 5 giá trị cốt lõi: an toàn, chất lượng vượt trội, dịch vụ hàng đầu, giá cạnh tranh và tiến độ đảm bảo.

"Nhờ chất lượng và dịch vụ hậu mãi ổn định, BK Door trở thành lựa chọn của nhiều chủ đầu tư, nhà thầu trong và ngoài nước", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

(Nguồn: Bách Khoa Việt Nam)