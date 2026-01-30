BJC đưa 20 nhà phân tích đến thăm MM Mega Market Việt Nam

Tập đoàn BJC muốn thể hiện niềm tin vào tiềm năng của thị trường Việt Nam và khẳng định chiến lược mở rộng đầu tư bền vững trong khu vực ASEAN, thông qua chuyến thăm hai ngày (24-25/1).

Chuyến đi do ông Aswin - bà Thapanee Techajareonvikul, Tổng giám đốc Điều hành kiêm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc cấp cao BJC Big C dẫn đầu, nhằm phân tích và khảo sát các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, tiêu biểu là MMVN, đồng thời lắng nghe ý kiến từ đội ngũ lãnh đạo của hệ thống siêu thị này. Qua đó, các nhà phân tích có cơ hội trực tiếp quan sát hoạt động kinh doanh, hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng, cấu trúc thị trường cũng như tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực bán lẻ và bán sỉ tại Việt Nam.

Ông bà Aswin - Thapanee Techajareonvikul cùng các thành viên ban điều hành chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và nhân viên MMVN tại MM Mega Market An Phú, TP HCM. Ảnh: MMVN

Việt Nam được xem là một trong những thị trường có tiềm năng cao tại khu vực Đông Nam Á, nhờ tăng trưởng kinh tế liên tục. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và các tổ chức kinh tế quốc tế, GDP của Việt Nam trong ba năm gần đây tăng trưởng trung bình khoảng 6-7% mỗi năm, GDP bình quân đầu người đã đạt khoảng 4.700-5.000 USD. Điều này phản ánh sức mua của người dân và sự mở rộng đáng kể của tầng lớp trung lưu, đặc biệt tại các đô thị lớn - yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ và bán sỉ.

BJC nhận định Việt Nam không chỉ là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao mà còn sở hữu lực lượng dân số trong độ tuổi lao động lớn, hệ thống chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện và môi trường kinh doanh thuận lợi cho đầu tư dài hạn. Những yếu tố này phù hợp với chiến lược của tập đoàn trong việc xây dựng tăng trưởng cân bằng và bền vững tại khu vực ASEAN.

Đoàn tham quan của BJC tìm hiểu các hoạt động tại MM Mega Market An Phú. Ảnh: MMVN

Ông Aswin và bà Thapanee cho biết, việc đưa đoàn nhà đầu tư tham quan hoạt động kinh doanh lần này là một phần trong nỗ lực tăng cường sự hiểu biết chuyên sâu về định hướng hoạt động của BJC, đặc biệt tại các thị trường mang tính chiến lược như Việt Nam. Tập đoàn đã sẵn sàng toàn diện về kinh nghiệm, mạng lưới kinh doanh và sự am hiểu thị trường địa phương nhằm hỗ trợ mở rộng hoạt động dài hạn và liên tục gia tăng giá trị cho cổ đông.

BJC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam phản ánh niềm tin vào tiềm năng của nền kinh tế ASEAN, đồng thời khẳng định vai trò của tập đoàn với tư cách là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ và bán sỉ, hướng tới tăng trưởng bền vững ở tầm khu vực.

MM Mega Market An Phú đã sẵn sàng lượng hàng hóa cung ứng dịp Tết. Ảnh: MMVN

BJC là một tập đoàn kinh tế đa ngành quy mô lớn hàng đầu tại Thái Lan, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất bao bì, các sản phẩm tiêu dùng đến kinh doanh thiết bị y tế và bán lẻ. Trong nhiều thập kỷ qua, tập đoàn đã liên tục triển khai những khoản đầu tư lớn, cùng chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn vào thị trường Việt Nam. Tập đoàn này đang cung cấp các giải pháp bao bì, giải pháp tiêu dùng, giải pháp chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật, giải pháp bán lẻ và bán sỉ tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD.

MM Mega Market Việt Nam sau gần 25 năm hoạt động hiện sở hữu 21 trung tâm bán sỉ và siêu thị trên toàn quốc, một trung tâm thương mại và 8 kho giao hàng phục vụ khách hàng B2B. Hệ thống hiện phục vụ trung bình khoảng 1,1 triệu lượt khách mỗi tháng, với đội ngũ hơn 3.000 nhân viên và mạng lưới khoảng 1.500 đối tác cung cấp, bao gồm hàng trăm hộ nông dân và nhà sản xuất trong nước, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững tại Việt Nam.

Hoàng Anh