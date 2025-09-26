Bizman Media kết nối OOH và digital trong kỷ nguyên số

Bizman Media kết nối quảng cáo ngoài trời với digital, tạo trải nghiệm truyền thông liền mạch cho thương hiệu trong bối cảnh hành vi công chúng thay đổi.

Trong kỷ nguyên số, cách công chúng tiếp nhận thông tin thay đổi nhanh chóng. Người tiêu dùng có thể vừa nhìn thấy quảng cáo ngoài trời khi di chuyển, vừa bắt gặp lại thông điệp ấy trên mạng xã hội hay video trực tuyến. Thực tế này khiến nhiều thương hiệu nhận ra một kênh đơn lẻ không còn đủ, và bài toán mới đặt ra là làm sao để kết nối các điểm chạm rời rạc thành một chiến dịch truyền thông đồng bộ.

Quảng cáo ngoài trời (OOH) vốn được xem là phương tiện bền bỉ, hiện diện trong nhịp sống đô thị và trên những tuyến giao thông huyết mạch. Ngược lại, digital marketing tăng khả năng đo lường, nhắm chọn và tương tác tức thời. Nếu tách rời, mỗi kênh có ưu nhược điểm riêng nhưng khi kết hợp, chúng có thể tạo hiệu ứng cộng hưởng cả về độ phủ lẫn hiệu quả truyền thông. Bizman Media là một trong những doanh nghiệp theo đuổi hướng đi này.

Bảng tấm lớn tại cao tốc Long Thành - Dầu Giây (trái) và bảng biển ba mặt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Bizman

Thành lập hồi 2003, khi thị trường OOH còn manh mún, Bizman chọn con đường đầu tư quy mô, chuyên nghiệp hóa. Sau 22 năm, công ty xây dựng hệ thống rộng khắp cả nước gồm: hơn 500 bảng tấm lớn trên cao tốc, quốc lộ; 300 bảng tại các đô thị lớn; 200 màn hình LED ở trung tâm thành phố, sân bay cùng hàng nghìn m2 hộp đèn, xe đẩy hành lý thuộc cảng hàng không quốc tế. Quy mô này giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai các chiến dịch OOH đồng bộ, tiếp cận hàng triệu lượt người mỗi ngày, đồng thời đáp ứng hầu hết lĩnh vực.

5 năm gần đây, đơn vị mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tư vấn chiến lược và truyền thông số. Trong bối cảnh doanh nghiệp thường phải phối hợp nhiều nhà cung cấp để triển khai chiến dịch tổng thể, Bizman mang đến lựa chọn đồng bộ, thuận tiện khi cùng lúc sở hữu hạ tầng OOH - DOOH toàn quốc và năng lực digital.

Không ít doanh nghiệp bất động sản, nghỉ dưỡng, công nghiệp và hàng tiêu dùng tin chọn hình thức triển khai đồng bộ, góp phần củng cố uy tín Bizman trong việc thực hiện các chiến dịch tích hợp.

Màn hình Led quảng cáo nổi bật tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Bizman

Song song mở rộng dịch vụ, doanh nghiệp đầu tư mạnh loạt công trình OOH mang tính biểu tượng. Cuối năm 2023, Skyled Sài Gòn đi vào hoạt động, đối diện Bến Bạch Đằng, trung tâm TP HCM. Với diện tích hàng nghìn mét vuông, hệ thống màn hình ven sông lập tức tạo điểm nhấn thị giác, thu hút hàng triệu ánh nhìn.

Không đơn thuần là kênh hiển thị quy mô, Skyled Sài Gòn còn mở ra cách tiếp cận mới khi nhiều thương hiệu kết hợp quảng cáo với hoạt động digital, mời người nổi tiếng check-in, tổ chức sự kiện ngoài trời, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đầu năm nay Skyled Hà Nội được vận hành trên trục Võ Nguyên Giáp - cửa ngõ kết nối thủ đô với sân bay Nội Bài, cũng là một trong những hệ thống Led ấn tượng nhất trong nước.

Chipu check-in với Skyled Sài Gòn. Ảnh: Bizman

Qua 22 năm, Bizman được đối tác tin tưởng, khách hàng ủng hộ. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh sự đồng hành ấy là nguồn lực để họ kiên trì đổi mới, phát triển giải pháp kết nối thương hiệu với công chúng trong kỷ nguyên số.

Trong chặng đường mới, Bizman Media đặt mục tiêu tiếp tục sát cánh các thương hiệu, kiến tạo trải nghiệm truyền thông toàn diện và hiệu quả.

Đông Vệ