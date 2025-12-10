Bivina ra mắt bao bì Tết lấy cảm hứng từ ý chí người miền biển

Bivina đưa hình ảnh ngọn hải đăng, dải sóng bạc lên bao bì phiên bản đón Tết, như một cách tôn vinh ý chí người dân vùng biển và khẳng định cam kết đồng hành cùng họ.

Năm 2025 đang dần khép lại sau nhiều biến động và thử thách đối với người dân miền biển. Trong bối cảnh người dân từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai và hướng đến một năm mới đầy hy vọng, Bivina Export - thương hiệu bia gắn bó nhiều năm với người dân miền biển ra mắt diện mạo Tết mới, theo hướng hiện đại và mạnh mẽ hơn. Cụ thể, hình ảnh trung tâm trên lon bia là ngọn hải đăng - biểu tượng của sự vững vàng và kiên định, gắn liền với cuộc sống của người dân vùng duyên hải.

Đại diện thương hiệu cho biết, hình ảnh ngọn hải đăng nhằm thể hiện cam kết đồng hành của Bivina cùng người dân miền biển "vững vàng vượt qua mọi con sóng trên hành trình phía trước". Trong khi đó, ngôi sao vàng trên đỉnh ngọn hải đăng nhằm khắc họa niềm tự hào của một thương hiệu bia đậm chất biển Việt Nam. Còn dải sóng bạc uốn lượn ở phần dưới lon bia khắc họa sức sống bền bỉ nơi biển cả, đồng thời gợi nên hương vị bia êm đằm, sảng khoái. Hình ảnh lúa mạch, logo Bivina, cũng như màu đỏ đặc trưng của thương hiệu vẫn được giữ nguyên như lời khẳng định về chất lượng, uy tín với người tiêu dùng trong suốt nhiều năm qua.

Phiên bản thùng Tết còn lồng ghép họa tiết đồng tiền tài lộc và hoa mai, cùng lời chúc "Lộc" may mắn và bình an. Mỗi thùng Bivina đều gửi trao "lộc biển" - mong một năm mới đủ đầy và nhiều may mắn đến người tiêu dùng trong dịp Tết.

Bao bì Bivina phiên bản đón Tết. Ảnh: Bivina

Trong diện mạo Tết, Bivina vẫn giữ nguyên vẹn vị bia êm đằm, sảng khoái đặc trưng với độ cồn 4,3% - được sản xuất từ nhà máy bia đạt chuẩn của Heinenken. Nguồn nguyên liệu chọn lọc trên quy trình khép kín và được nghiên cứu theo tiêu chuẩn Heinenken toàn cầu.

"Trên hành trình gần 30 năm gắn bó với miền biển Việt Nam, Bivina được chứng kiến biết bao câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh và sự kiên cường của người dân vùng duyên hải. Bivina mong muốn tôn vinh tinh thần ấy và tiếp tục cùng bà con vững vàng hiên ngang trước mọi thử thách và chinh phục những hành trình mới phía trước", bà Aline Asselot - Giám đốc Tiếp thị thương hiệu bia phổ thông thuộc công ty Heineken Việt Nam chia sẻ.

Bivina đồng hành trong những khoảnh khắc ăn mừng thành quả chuyến đi biển của ngư dân. Ảnh: Bivina

Gần ba thập kỷ qua, Bivina đã trở thành một phần thân quen trong nhịp sống vùng duyên hải. Không chỉ là một thức uống quen thuộc, thương hiệu còn là người bạn đồng hành thấu hiểu và sẻ chia cùng bà con nơi đây. Khẳng định cam kết với người dân vùng biển, thương hiệu lên kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương trao tận tay 3.000 phần quà nhu yếu phẩm đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại ba tỉnh - Gia Lai (Bình Định cũ), Đăk Lăk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa, tổng giá trị hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thương hiệu tiếp tục triển khai chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. "Mỗi phần quà là lời gửi gắm niềm tin, mang theo tinh thần sẻ chia và năng lượng tích cực để bà con đón Tết vững vàng và trọn vẹn hơn", đại diện thương hiệu cho biết.

Diệp Chi