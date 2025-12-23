Bivina ra mắt bao bì Tết, giữ nguyên hương vị

Bivina ra mắt phiên bản Tết 2026 với diện mạo lấy cảm hứng từ sự vững vàng, kiên định của người miền biển, theo hướng hiện đại, mạnh mẽ đồng thời giữ nguyên vị bia êm đằm.

Đại diện thương hiệu cho biết, Tết là thời khắc của những đổi thay. Mọi người sửa sang từng góc nhà, cây thay lá, người sắm sửa trang phục mới, làm mới mình để mong đón một năm mới hanh thông. Giữa không khí đó, những giá trị cốt lõi vẫn luôn được trân trọng, duy trì. Gắn bó với người Việt, nhất là người dân vùng duyên hải 30 năm nay, Bivina cũng hòa mình vào truyền thống đó. Năm nay, thương hiệu chọn màu "áo Tết" mới, hiện đại hơn, nhằm tôn vinh tinh thần bền bỉ, mạnh mẽ, kiên cường của những người dân xứ biển.

Bivina phiên bản Tết 2026 đã đến với người dân miền biển. Ảnh: Bivina

Theo đó, ngọn hải đăng trở thành điểm nhấn trên bao bì Bivina Tết 2026, nhằm truyền tải tinh thần hiên ngang, vững vàng của người dân miền biển. Giữa biển khơi rộng lớn, ngọn hải đăng vững chãi, truyền cảm hứng để người dân miền biển kiên định tiếp tục hành trình của mình. Hình ảnh này tượng trưng cho lời tri ân từ thương hiệu tới người dân miền biển - những con người mạnh mẽ, kiên cường trước giông bão.

Phía dưới ngọn hải đăng, dải sóng bạc mang tinh thần biển cả: hiền hòa nhưng không yếu đuối, nhẹ nhàng nhưng chứa cả sức sống của đại dương. "Hình ảnh ấy chính là hiện thân cho sự mạnh mẽ trong cuộc sống nhưng mềm mại chân chất trong lời nói của người dân xứ biển", đại diện thương hiệu chia sẻ và cho biết thêm, dải sóng này cũng gợi nhớ về vị bia êm đằm quen thuộc của Bivina với người miền biển.

Bên cạnh đó, màu đỏ chủ đạo và ngôi sao vàng trên bao bì nhằm khẳng định niềm tự hào về uy tín và chất lượng của thương hiệu. Màu đỏ đã quen thuộc của Bivina nhiều năm nay trở nên tươi tắn hơn trong diện mạo Tết, mang theo ý nghĩa may mắn, nhiệt huyết và sum vầy. Sắc đỏ giúp diện mạo Tết trở nên rạng rỡ, mang tinh thần lễ hội nhưng vẫn giữ bản chất quen thuộc của sản phẩm lâu nay.

"Chúng tôi muốn thông qua diện mạo Tết mở ra một tương lai tươi sáng, tiếp thêm sức mạnh vững vàng cho người miền biển nói riêng và người tiêu dùng nói chung trong năm mới", đại diện Bivina chia sẻ.

Bivina 30 năm gắn bó với người dân miền biển. Ảnh: Bivina

Trong bao bì phiên bản Tết, bia Bivina vẫn giữ nguyên vị bia êm đằm, sảng khoái đặc trưng với độ cồn 4,3%. Sản phẩm được sản xuất từ nhà máy bia đạt chuẩn của Heineken Việt Nam, nguồn nguyên liệu chọn lọc trên quy trình nghiêm ngặt khép kín và được nghiên cứu theo tiêu chuẩn khắt khe nhất của Tập đoàn Heineken toàn cầu.

Là thương hiệu sinh ra từ biển, Bivina thường xuyên lan tỏa tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ của người dân nơi đây trong mọi hoạt động phát triển. Với diện mạo Tết, thương hiệu mong muốn khẳng định cam kết cùng địa phương trên mọi hành trình biển cả phía trước, hướng về một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng, mạnh mẽ và kiên cường.

Diệp Chi