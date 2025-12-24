Bivina hỗ trợ 3.000 người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Bivina phối hợp chính quyền địa phương trao những phần nhu yếu phẩm với tổng giá trị 1,8 tỷ đồng đến 3.000 người dân miền ven biển, tiếp sức bà con khắc phục hậu quả lũ lụt.

Hoạt động trao tặng diễn ra từ tháng 12 tại ba tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), Đăk Lăk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa - những khu vực chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong những đợt mưa lũ liên tiếp tháng 11 vừa qua.

Đại diện nhãn hàng Bivina chụp hình lưu niệm cùng bà con phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Bivina

Trong bối cảnh nhiều hộ dân đang nỗ lực ổn định cuộc sống sau thiên tai, sự tiếp sức của Bivina là minh chứng cho lời cam kết gắn bó lâu dài của thương hiệu cùng người dân miền biển. Các đại diện của Bivina có mặt tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề để trao tận tay người dân những phần quà hỗ trợ, gửi lời thăm hỏi chân thành và chia sẻ cùng bà con về những khó khăn họ đang phải đối mặt.

Đại diện Bivina trao tận tay bà con những phần quà hỗ trợ. Ảnh: Bivina

Ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam cho biết vùng duyên hải miền Trung là mảnh đất gắn bó mật thiết với Bivina trên hành trình phát triển gần 30 năm của đơn vị. "Luôn cam kết phát triển và song hành cùng cộng đồng địa phương, chúng tôi xin chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang đối diện sau mưa lũ, và mong rằng những phần quà ngày hôm nay sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và chuẩn bị bước vào năm mới với nhiều hy vọng hơn", ông James Crampton nói.

Ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam. Ảnh: Bivina

Bà Trịnh Thị Phượng (ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau đợt lũ lụt, cuộc sống bà con bị ảnh hưởng rất nhiều, nhà cửa hư hại, sập đổ, tài sản bị cuốn trôi. "Sự hỗ trợ đúng lúc của nhãn hàng Bivina và Công ty Heineken Việt Nam có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi, động viên tinh thần cho bà con vực dậy để ổn định cuộc sống. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhãn hàng và công ty", bà Phượng nói.

Trong mùa Tết sắp đến, Bivina cũng tiếp tục triển khai chương trình trao quà Tết thường niên cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. "Mỗi phần quà được gửi đi mang theo sự sẻ chia ấm áp, cùng lời chúc một mùa Tết đủ đầy, an lành và nhiều hy vọng", đại diện thương hiệu cho biết.

Diệp Chi