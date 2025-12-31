Bivina đồng hành người dân vùng duyên hải dịp cuối năm

Bivina giới thiệu phiên bản Tết lấy cảm hứng từ đời sống ngư dân Nam Trung Bộ, gửi gắm lời chúc bình an, đầy ắp cá mỗi chuyến ra khơi như một cách đồng hành người dân nơi đây.

Ngày cuối năm, nhịp sống miền biển Nam Trung Bộ càng sôi động. Những con thuyền lần lượt cập bến, mang theo mẻ lưới đầy ắp cá tôm. Tiếng cười nói, mua bán, ngả giá rôm rả. Từng tốp thanh niên rủ nhau nhanh chân đưa hải sản lên bờ. Vài ngư dân tranh thủ kiểm tra máy móc, lưới đánh cá, người khác thu gom vật dụng sau chuyến đi.

Người miền biển Nam Trung Bộ ra khơi ngày cuối năm. Ảnh: Bivina

Ông Trung Lâm (55 tuổi, Bình Thuận) cùng nhiều ngư dân cho biết một năm qua, thiên tai, biến đổi khí hậu liên tục thử thách họ. Bão chồng bão kéo theo lũ chồng lũ gây thiệt hại về người và kinh tế. Dù khó khăn, bà con miền biển không bỏ cuộc hay nản chí, vẫn kiên cường bám biển, chủ động ứng phó.

Với họ, cuối năm là thời điểm nghỉ ngơi, nhìn lại thành quả sau 365 ngày cố gắng, tưởng thưởng bản thân vì vững vàng vượt sóng gió và sẵn sàng bước tiếp hành trình mới. "Lộc biển" là cách ngư dân nói về những mẻ cá tôm đầy khoang, sự bình an khi tàu cập bến, niềm tin để tiếp tục bám biển cùng tinh thần sẻ chia giữa người với người.

Bà con phấn khởi đón ngư dân trở về với khoang thuyền đầy ắp cá. Ảnh: Bivina

Nhiều năm qua, Bivina đồng hành, gắn bó ngư dân trong mọi khoảnh khắc - từ nghỉ ngơi sau mỗi chuyến ra khơi đến sum vầy khi công việc tạm kết thúc.

Trước thềm xuân Bính Ngọ 2026, thương hiệu ra mắt sản phẩm Tết với của đề "Diện mạo Tết, đón lộc biển về" kèm thông điệp: chúc mỗi chuyến đi, hành trình ra khơi luôn mang về "lộc biển, bình an, hiên ngang trước sóng gió, cá tôm đủ đầy và nhiều hy vọng mới".

Lấy cảm hứng từ tinh thần bền bỉ của người dân miền duyên hải, phiên bản Tết chú trọng thiết kế hiện đại, trẻ trung, nhấn vào hình ảnh ngọn hải đăng - đại diện cho sự kiên định, vững vàng giữa biển khơi.

Bên cạnh đó, thương hiệu vẫn giữ vị bia êm đằm, sảng khoái đặc trưng với độ cồn 4,3%. Đại diện thương hiệu nhấn mạnh sản phẩm được sản xuất từ nhà máy bia đạt chuẩn, chọn lọc nguyên liệu trên quy trình nghiêm ngặt khép kín và nghiên cứu theo tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Thương hiệu giữ hương vị êm đằm, quen thuộc với người xứ biển. Ảnh: Bivina

Bước sang năm mới, đơn vị kỳ vọng trao "lộc biển" và tiếp tục đồng hành ngư dân vững vàng tiến về phía trước.

Đông Vệ