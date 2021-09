Biti's Hunter tặng túi an sinh qua chương trình 'săn sale'

Nhãn hàng Biti's Hunter biến mùa 'săn sale' thành những chiếc túi an sinh, cùng người trẻ chia sẻ với cộng đồng trong giai đoạn dịch căng thẳng.

"Săn sale" trên các sàn thương mại điện tử là thói quen của nhiều người mỗi khi đến dịp ưu đãi, nhằm sắm sửa cho bản thân và gia đình. Trong thời giãn cách và Covid-19 vẫn phức tạp, Biti's Hunter mong lan tỏa những điều tích cực bằng chính hoạt động quen thuộc của các chuyên gia "săn sale".

Đợt khuyến mãi tháng 9, Biti’s Hunter đã phát động chiến dịch "Săn sale or săn care", kết hợp với Shopee, khuyến khích người trẻ chung tay hướng về cộng đồng. Đại diện thương hiệu bày tỏ: "Cuộc chiến với đại dịch vẫn tiếp diễn, người dân tại TP HCM và các tỉnh miền Nam vừa nỗ lực lan tỏa những điều tích cực, vừa ngóng trông ngày thành phố 'hết ốm', quay lại trạng thái bình thường mới. Lúc này, hành động chung tay ủng hộ, san sẻ khó khăn qua những hành động đơn giản là nghĩa cử cao đẹp và ý nghĩa".

Biti’s trao tận tay 800 túi an sinh cho các hộ dân trên địa bàn TP HCM trong đợt đầu.

Với chiến dịch này, Biti's Hunter mong đồng hành người tiêu dùng, truyền thông điệp yêu thương tới cộng đồng bằng cách biến mỗi đơn hàng thành sự hỗ trợ, đóng góp thiết thực cho các hộ dân đang khó khăn.

Theo đó, với mỗi đơn hàng thành công trên Shopee, người tiêu dùng đã góp 5% giá trị và thương hiệu cũng trích 5% giá trị tương ứng nộp vào quỹ, sau đó quy đổi thành các túi an sinh. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ trao các phần quà này cho người dân, qua chương trình "Triệu túi an sinh".

Mỗi túi quà tương ứng 250.000 đồng, gồm gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, gia vị, rau củ và một số nhu yếu phẩm khác, đủ dùng trong một tuần.

"Giá trị túi quà có thể không quá lớn, nhưng giá trị tinh thần và sự cấp thiết là điều đáng được gửi trao", đại diện nhãn hàng nói.

Mỗi túi quà gồm loạt nhu yếu phẩm đủ dùng trong một tuần. Hoa hậu H'Hen Nie (phải, áo xanh đi giữa) - đại sứ chương trình "Triệu túi an sinh" - cùng trao quà cho người dân.

Sau bốn ngày đầu, tổng giá trị đóng góp từ các đơn hàng lên đến 200 triệu đồng, tương ứng 800 túi an sinh. Tuy nhiên, chiến dịch "Săn sale or săn care" không dừng lại ở đó. Các túi quà vẫn được quy đổi qua mỗi đơn thành công tại Biti’s Official Store trên Shopee.

Đại diện thương hiệu nhấn mạnh: "Biti's Hunter luôn chủ trương lan tỏa giá trị văn hóa đậm bản sắc. Trong giai đoạn cả nước đương đầu khó khăn, chúng tôi không nằm ngoài cuộc. Thông điệp săn sale nhưng hướng đến cộng đồng được nhiều bạn trẻ hưởng ứng, cùng lan tỏa yêu thương và cho đi".

Poster phát động chương trình "Săn sale or săn care" và bài thơ từ fanpage Lai Thượng Hưng chia sẻ về thông điệp "Đóng góp và yêu thương".

Từ năm 2020 đến nay, Biti's triển khai nhiều hoạt động gồm: tặng 11 máy thở, 19 máy bơm tim điện cùng thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu; 50.000 bữa cơm 0 đồng, 12.500 khẩu trang và 2.300 đôi giày Biti's UCare cho cán bộ y tế...

"Chúng tôi tiếp tục thực hiện các chương trình ý nghĩa khác, tiếp sức người Việt vượt qua khó khăn vì Covid-19", đại diện Biti's nói thêm.

Hiếu Châu