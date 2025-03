Biti's cùng ME Green mở Lớp mầm non Hạnh phúc

Biti's hợp tác cùng ME Green khai trương Lớp Mầm non Hạnh Phúc tên ME Green Biti's tại Nhà máy Biti's Sài Gòn (quận 6, TP HCM), ngày 23/3.

Nhiều năm qua, Biti's liên tục thực hiện nhiều hoạt động hướng tới tương lai hạnh phúc cho hàng triệu trẻ em Việt Nam qua các dự án trọng điểm như Học bổng Biti's Nâng niu Tài năng Việt; dự án HappySchools; dự án HappyKids; dự án Trạm Hạnh phúc.

Các bé tham gia hoạt động tại ME Green Biti's. Ảnh: ME Green Biti's

Tiếp nối hành trình này, Biti's hướng sự chăm sóc đến các "hạt mầm" nhỏ tuổi nhất. ME Green Biti's ra đời, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thực hiện cam kết của Biti's đối với cộng đồng. Đại diện đơn vị chia sẻ, Biti's đầu tư vào những bước chân đầu đời của trẻ qua sự chăm sóc, an tâm khi làm việc dành cho cán bộ, công nhân viên và gia đình. Đây cũng là nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng thế hệ tương lai của Việt Nam.

ME Green Biti's là Lớp Mầm non phi lợi nhuận, toàn bộ doanh thu được tái đầu tư để nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện cơ sở vật chất và xây dựng môi trường học tập ngày càng tốt hơn. Lớp học không chỉ dành cho con em cán bộ công nhân viên của Biti's, ME Green Biti's còn chào đón trẻ em toàn thành phố, như một lời tri ân dành cho cộng đồng, nơi đơn vị gắn bó và phát triển nhiều năm qua.

Ban lãnh đạo ME Green Biti's cùng chụp ảnh lưu niệm trong lễ khai trương. Ảnh: ME Green Biti's

ME Green Biti's được xây dựng theo mô hình môi trường giáo dục mầm non đề cao sự kết nối giữa trẻ em, thiên nhiên và cộng đồng. Tại đây, mỗi em đều được lắng nghe, yêu thương và lớn lên tự nhiên trong sự đồng hành của thầy cô và gia đình.

Lớp học này dự kiến chào đón 70 học sinh trong năm học đầu tiên. ME Green Biti's cam kết mang đến chương trình giáo dục chất lượng, giúp trẻ phát triển toàn diện trong một môi trường học tập và vui chơi sáng tạo.

Tại đây, các em có cơ hội tiếp cận khung chương trình mầm non California, kết hợp chương trình tiếng Anh Oxford Phonics World, cùng 60% thời gian học tập diễn ra ngoài trời. Qua đó, trẻ có cơ hội khám phá thế giới xung quanh và thiên nhiên, đồng thời, phát triển kỹ năng xã hội qua lớp học trộn độ tuổi, gồm ba nhóm: 0-2 tuổi, 2-4 tuổi và 4-6 tuổi.

Không gian xanh tại ME Green Biti's. Ảnh: ME Green Biti's

Bên cạnh đó, bậc phụ huynh sẽ được mời tham gia lớp học "đồng hành chuyển hóa", các sự kiện như Sân chơi cuối tuần, hoạt động Color ME Run, Triển lãm tranh - Family Night, Movie Night, Winter Concert, Lễ Tốt nghiệp, Hội chợ Xuân...

Đại diện ME Green Biti's chia sẻ, đơn vị đưa yếu tố "giáo dục chuyển hóa" lên hàng đầu để mỗi đứa trẻ có thể lớn lên hạnh phúc, người lớn xung quanh tìm thấy sự bình an trong chính mình. Bên cạnh việc kiến tạo môi trường học tập xanh, lớp học ấm áp, ME Green hướng tới trở thành nơi đồng hành cùng phụ huynh, những người lớn chăm sóc trẻ, giúp họ thấu hiểu, thực hành và kết nối sâu sắc hơn với các con và tìm thấy sự bình an trong chính bản thân.

"Khi người lớn bình an, trẻ em sẽ thực sự được lớn lên trong yêu thương và tự do", vị đại diện nhấn mạnh.

Nhật Lệ