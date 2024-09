Bitexco sẽ thoái hết vốn tại chủ siêu dự án khu tứ giác Bến Thành

Bitexco muốn chuyển nhượng 100% vốn góp tại Saigon Glory - chủ đầu tư dự án One Central HCM - cho một doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Nội.

Theo phương án đã được các bên thống nhất, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco sẽ chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Saigon Glory thành lập từ tháng 6/2018 là chủ đầu tư siêu dự án One Central HCM. Dự án phức hợp rộng 8.600 m2 tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (quận 1, TP HCM). Đây là một trong những vị trí đắc địa nhất Sài Gòn khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính.

Hiện trạng hồi tháng 12/2023 của One Central HCM - một trong những dự án bất động sản có vị trí đắc địa nhất Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Còn Công ty Phương Đông Hà Nội thành lập từ giữa năm 2019, có trụ sở tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Bà Trần Thị Minh Hiếu giữ vai trò đại diện pháp luật, kiêm tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Trước đây, Bitexco đã thế chấp toàn bộ vốn góp tại Saigon Glory cho Techcombank để làm tài sản đảm bảo của 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng do Saigon Glory phát hành. Các lô trái phiếu này sẽ đáo hạn từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2026.

Với thương vụ thoái vốn trên, Bitexco cam kết tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi của 10 lô trái phiếu Saigon Glory từ 1/9/2024 đến hết kỳ ngày 12/6/2025 và số tiền lãi của kỳ 18/6/2025.

Còn bên nhận chuyển nhượng là Công ty Phương Đông Hà Nội sẽ tiếp tục thanh toán số tiền gốc của kỳ thanh toán ngày 18/6/2025, cũng như nghĩa vụ trả gốc và lãi của 10 lô trái phiếu sau mốc thời gian trên.

Tiền thân của dự án One Central HCM là The Spirit of Saigon. Vốn đầu tư ban đầu của dự án được công bố khoảng 500 triệu USD. Siêu dự án này gồm hai tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế. Tòa tháp phía Tây cao 55 tầng với các tầng văn phòng cho thuê ở nửa dưới và khách sạn ở nửa trên. Tháp phía Đông cao 48 tầng được thiết kế gồm các căn hộ, cũng như khách sạn.

Sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Đến giữa năm 2020, The Spirit of Saigon được khởi động lại và xây các tầng tháp. Đây cũng là thời điểm Saigon Glory liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu. Tuy nhiên, sang đầu năm 2021, dự án đổi sang Masterise Homes phát triển với tên gọi mới One Central HCM. Công trình tiếp tục được xây thêm vài tầng tháp. Đến tháng 8/2022, Viva Land thế chỗ Masterise Homes và đổi tên dự án thành Pearl. Nhưng đến tháng 11, cái tên này biến mất và dự án tiếp tục "đắp chiếu".

Dự án One Central HCM dừng thi công từ cuối năm 2022. Ảnh: Thanh Tùng

Trong tâm thư gửi trái chủ hồi đầu năm nay, ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco, nói rằng Saigon Glory và dự án Tứ giác Bến Thành đang tồn tại những nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ tài chính của các bên liên quan khiến việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ càng khó khăn và phức tạp.

Do vậy, ông Hội nói rằng giải pháp tốt nhất là các trái chủ đồng thuận gia hạn thời gian thanh toán gốc và lãi để công ty có thêm thời gian cơ cấu lại các nguồn tài chính, thúc đẩy việc đầu tư, xây dựng, kinh doanh giúp dự án sớm có nguồn thu. Sau đó, 10 lô trái phiếu đã được gia hạn thêm 1-2 năm, lãi suất cũng giảm xuống còn 8% một năm.