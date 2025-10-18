Bitex được vinh danh môi trường làm việc xuất sắc năm 2025

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (Bitex) được tổ chức quốc tế Great Place to Work trao chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc” đầu tháng 10.

Đây là lần đầu tiên Bitex nhận được danh hiệu này từ Great Place to Work (GPTW), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 43 năm phát triển, khẳng định vị thế trong kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Chứng nhận được trao bởi GPTW, tổ chức đánh giá và chứng nhận văn hóa nơi làm việc toàn cầu, có mặt tại hơn 60 quốc gia.

Tập thể Bitex nhận danh hiệu từ Great Place to Work. Ảnh: Bitex

Theo đó, chứng nhận này được xác lập thông qua những khảo sát độc lập, ẩn danh với người lao động. Kết quả cho thấy các đánh giá tích cực đều trên 95%, bao gồm 95% nhân viên cho rằng Bitex là "nơi làm việc xuất sắc". Đại diện GPTW Việt Nam cho biết, các chỉ số từ Bitex đều vượt mức trung bình của nhiều doanh nghiệp cùng ngành, bởi họ xây dựng môi trường làm việc bền vững, đề cao con người và tính gắn kết nội bộ.

Bitex thành lập năm 1982, kinh doanh lĩnh vực phân phối thiết bị giáo dục, nhà phân phối chính thức máy tính Casio, độc quyền phân phối thương hiệu bút Pilot tại Việt Nam. Hơn 30 năm qua, Bitex đồng hành Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay.

Lễ khánh thành nhà tập thể của Bitex. Ảnh: Bitex

Doanh nghiệp này có nhà tập thể dành cho nhân viên, hỗ trợ người lao động xa quê có nơi ở ổn định, tổ chức nhiều hoạt động nội bộ để tăng gắn kết như du lịch hàng năm, town hall, thể dục giữa giờ... Các chính sách phúc lợi ở Bitex gồm: bảo hiểm sức khỏe, thưởng hiệu quả công việc, đào tạo nội bộ, chương trình phát triển nghề nghiệp dài hạn.

"Văn hóa doanh nghiệp là nền móng của sự phát triển bền vững. Khi mỗi nhân viên được lắng nghe, trao cơ hội và truyền cảm hứng, họ sẽ cùng nhau tạo giá trị lớn hơn cho tổ chức và cộng đồng", bà Trần Thanh Thảo, Tổng giám đốc Bitex nói.

Bà Trần Thanh Thảo, CEO Bitex tại một sự kiện. Ảnh: Bitex

Ngoài xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Bitex từng nhận Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì cho những đóng góp vào nền kinh tế, xã hội và giáo dục Việt Nam. Trong giai đoạn mới, doanh nghiệp này đặt mục tiêu nâng cao chính sách phúc lợi, đẩy mạnh đào tạo và nâng trải nghiệm nhân viên. Công ty cũng hướng đến việc duy trì chứng nhận "Great Place to Work" trong các năm tới.

Quang Anh