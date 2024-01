Bitcoin xuống thấp nhất 7 tuần

Tiền số lớn nhất thế giới giảm khoảng 20% sau sóng ETF khi chịu áp lực chốt lời lớn và kém nhiệt so với hiệu suất của kênh cổ phiếu.

Bitcoin đã có ba ngày đóng cửa giảm liên tiếp. Từ tối hôm qua, tiền số lớn nhất thế giới đã về dưới 41.000 USD một đơn vị. Đến khoảng 3h rạng sáng nay (23/1), thị giá giảm một mạch về sát 39.500 USD, sau đó có phục hồi nhưng tiếp tục lùi về dưới mốc này. Từ sáng đến nay, Bitcoin rung lắc quanh vùng 40.000 USD.

Tiền số này đã giảm 2,9% trong 24 giờ qua, có lúc về mức thấp nhất là 39.424 USD một đơn vị, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12. So với đợt tăng giá khi các quỹ ETF Bitcoin được phê duyệt ở Mỹ, mức giảm đã lên đến 20%. Hơn 128 tỷ USD vốn hóa cũng bị cuốn đi sau gần hai tuần.

Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trên bảng điện. Tiền số lớn thứ hai thế giới là Ether sáng nay cũng có lúc giảm 6% ở mức 2.328 USD. Binance Coin, Solana, XRP cũng rớt giá.

Ngoài chiến lược "mua ở tin đồn, bán ở tin tức" (buy the rumor, sell the news), tiền số suy giảm còn do đang gặp khó khăn khi cạnh tranh với các cổ phiếu truyền thống sau khi chỉ số S&P 500 lập kỷ lục nhờ cổ phiếu bán dẫn và công nghệ nổi sóng.

Antoni Trenchev - nhà đồng sáng lập của công ty cho vay tiền số Nexo, cho biết: "Có cảm giác các nhà đầu tư Bitcoin đang đi lên một cái thang cuốn với tốc độ giảm dần, trong khi các kênh truyền thống lại di chuyển dễ dàng hơn để đạt được mức cao kỷ lục".

Ông lưu ý các sự kiện lớn trước đây trên thị trường tiền số, bao gồm cả đợt IPO của sàn giao dịch Coinbase và sự ra mắt của hợp đồng tương lai Bitcoin, thường kéo theo sự sụt giảm ngay sau đó. Kịch bản này đang lặp lại ở thời điểm hiện tại.

Sau gần hai tuần hoạt động, các quỹ ETF giao ngay ghi nhận lượng tiền đổ vào đáng kể. Trong đó, hai quỹ lớn nhất của BlackRock và Fidelity đạt hơn 1 tỷ USD tài sản được quản lý. Tuy nhiên, con số này khá tương đồng với dòng vốn đang chảy ra hàng tỷ USD từ quỹ tín thác của Grayscale Investment, vốn đã chuyển đổi thành quỹ ETF vào hôm 11/1. Nguyên nhân là các nhà đầu tư chốt lãi hoặc chuyển sang các kênh có chi phí thấp hơn. Theo Trenchev, Bitcoin cũng bị áp lực bởi sự luân chuyển dòng tiền này.

Báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu thị trường 10x Research cho rằng trong quý đầu tiên của năm 2024, bất kỳ đợt tăng giá nào liên quan đến ETF sẽ là "giả mạo". Theo nhóm phân tích, các đợt tăng giá chỉ khiến sớm đẩy Bitcoin giảm vào tháng 3 xuống còn 38.000 USD. Thị giá hiện tại chỉ còn cách con số trên khoảng 1.500 USD.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, Reuters)