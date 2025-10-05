Bitcoin lên mức kỷ lục hơn 125.000 USD

Trưa 5/10, đồng Bitcoin đã vượt 125.000 USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong hai tháng gần đây, Bitcoin có lúc đã xuống dưới 110.000 USD. Tuy nhiên, đà tăng giá của đồng tiền số lớn nhất thế giới đã trở lại trong tuần này. Từ 29/9 - 3/10, giá Bitcoin đã tăng thêm hơn 10.000 USD. Hôm qua, Bitcoin có sự bứt phá lớn khi kết thúc phiên giao dịch quanh mức 121.000 - 122.000 USD.

Hôm nay, đồng tiền số này tiếp tục tăng gần 2,75% lên mức 125.245 vào lúc 12h12, theo Reuters. Đây là mức giá cao nhất Bitcoin đạt được từ trước đến nay.

Trước đó, mức giá cao nhất của đồng tiền số này được ghi nhận là 124.480 USD vào giữa tháng 8. Đà tăng này được thúc đẩy bởi các quy định cởi mở hơn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, cũng như nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức.

Đến 14h30, giá Bitcoin giảm nhẹ về vùng 124.700 USD. Tổng giá trị vốn hóa của đồng tiền này đạt khoảng 2.485 tỷ USD, theo Coinmarketcap. Con số này đã vượt vốn hóa của các doanh nghiệp lớn như Amazon hay Meta - công ty mẹ Facebook.

Ở chiều ngược lại, đồng USD đã suy giảm vào phiên giao dịch cuối tuần (hôm 3/10) so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới. Diễn biến này xảy ra bởi sự bất định liên quan đến nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, khiến các dữ liệu quan trọng như chỉ số về việc làm - thước đo quan trọng với xu hướng của nền kinh tế Mỹ bị trì hoãn lịch công bố.

Giới phân tích cho rằng nhiều khả năng Fed phải bám theo kế hoạch giảm lãi suất 2 lần năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản (0,25%). Giảm lãi suất thường dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, giảm chi phí đi vay, khuyến khích tăng trưởng kinh tế và khả năng chấp nhận rủi ro trên thị trường tài chính. Điều này sẽ tiếp tục trở thành động lực đẩy giá Bitcoin.

