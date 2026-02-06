Bitcoin bị bán tháo, thủng mốc 70.000 USD

Nhà đầu tư toàn cầu bán tháo khiến Bitcoin giảm thêm 8% so với cuối ngày hôm trước, thủng mốc 70.000 USD và có thời điểm xuống dưới 67.000 USD.

Bitcoin nối dài chuỗi xu hướng giảm với áp lực bán ngày càng mạnh hơn. Tiền số lớn nhất thế giới đối mặt nhiều đợt thanh lý ồ ạt do nhà đầu tư không đủ khả năng duy trì ký quỹ, dẫn đến mất mốc hỗ trợ 70.000 USD vào tối 5/2. Rạng sáng nay, giá tiếp tục trượt dài và xuống dưới 67.000 USD, đánh dấu mức thấp nhất trong gần một năm rưỡi qua.

Bitcoin đã mất hơn 23% so với đầu năm nay, đồng thời giảm gần phân nửa từ mức đỉnh hơn 126.000 USD được thiết lập vào đầu tháng 10/2025.

Thị trường tiền số toàn cầu chìm trong sắc đỏ. Các đồng tiền số phổ biến như Ether, XRP, ADA, Solana... đều điều chỉnh trên 10%.

Đồ thị Bitcoin trong một tuần qua. Ảnh: Binance

Theo nhiều chuyên gia, diễn biến hiện tại có thể khiến một số người đánh mất hoàn toàn niềm tin vào giá trị dài hạn của tài sản số. "Việc thanh lý đều đặn suốt tuần qua thể hiện nhà đầu tư truyền thống đang mất dần hứng thú và tâm lý bi quan đối với thị trường tiền số gia tăng", Marion Laboure, nhà phân tích của Deutsche Bank, nhận định.

Nhà đầu tư tổ chức luôn được cộng đồng đầu tư tiền số kỳ vọng là trụ đỡ cho Bitcoin, nhưng thực tế đang trái ngược khi nhóm này có dấu hiệu xả hàng liên tiếp. Theo CryptoQuant, một công ty phân tích dữ liệu blockchain có trụ sở tại Hàn Quốc, nhu cầu của tổ chức đã đảo chiều rõ rệt. Các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ từng mua vào khoảng 46.000 BTC thời điểm này năm ngoái đang là bên bán ròng trong năm nay.

70.000 USD đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật lẫn mốc tâm lý quan trọng của tiền số lớn nhất thế giới. Việc phá vỡ dứt khoát mốc này khiến Bitcoin được dự đoán trượt nhanh về vùng 60.000 USD, thậm chí 50.000 USD trong kịch bản tiêu cực.

Ở chiều ngược lại, một số nhà phân tích vẫn kỳ vọng thị trường không lao dốc quá nhanh bởi vùng hiện tại là nơi tập trung giá vốn của nhiều nhà giao dịch dài hạn. Trong lịch sử, mỗi khi Bitcoin chạm các vùng đáy cũ và tâm lý nhà đầu tư sợ hãi cực độ, thị trường thường xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật để giải tỏa.

"Câu chuyện thị trường giá xuống đã xuất hiện rất mạnh trong một thời gian dài, vì vậy tôi kỳ vọng sớm có một nhịp hồi ngược xu hướng để mang lại cho phe mua một chút hy vọng trong thời gian tới", Benjamin Cowen, nhà sáng lập công ty phân tích Into The Cryptoverse, nói.

Phương Đông (theo CoinDesk, CNBC)