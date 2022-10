Bịt miệng, bó đầu để làm đẹp cho trẻ sơ sinh

Trung QuốcLi Zhenzhen dùng băng dán chuyên dụng bịt môi con trai vì tin rằng thở bằng miệng sẽ làm hỏng ngoại hình của cậu bé.

Từ khi con trai được 5 tháng tuổi, Li đã dùng băng dính che miệng con trước khi đi ngủ. Hành động này bị các bác sĩ nói không cần thiết, có thể gây nguy hiểm đến con, những Li không quan tâm vì tin rằng vật dụng này sẽ đảm bảo con trai có ngoại hình hấp dẫn khi lớn.

Ở Trung Quốc, ngày càng nhiều phụ huynh áp dụng các biện pháp cực đoan để đảm bảo con trẻ lớn lên phù hợp với các tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống. Với họ, thành công trong tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc vào ngoại hình cũng như trình độ học vấn, nên cần được can thiệp sớm.

Trên mạng xã hội, những người có ảnh hưởng đang quảng cáo hàng loạt sản phẩm mà họ tuyên bố có thể giúp sửa chữa khiếm khuyết về ngoại hình cho trẻ như: niềng răng cho trẻ 3 tuổi, mũ tạo hình hộp sợ hoặc nẹp uốn thẳng chân.

Nhưng các chuyên gia sức khỏe cảnh báo một số sản phẩm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ, gây tổn thương não và các bệnh lý khác. Nhưng trái ngược với những lo lắng, sự phổ biến của chúng không hề suy giảm.

Nhiều phụ huynh coi miếng dán miệng là phương pháp giúp con sở hữu ngoại hình đẹp khi lớn. Ảnh: Xiaohongshu

Trong một xã hội đề cao vẻ bề ngoài, nhiều phụ huynh như Li Zhenzhen cho rằng ngoại hình hấp dẫn giống như sự bảo chứng cho tương lai của đứa trẻ. "Trong trường hợp xấu nhất nếu không có bất kỳ thế mạnh nào, con tôi vẫn có thể kiếm sống bằng ngoại hình đẹp trai", cô cho biết ngay khi thấy con trai thở bằng miệng đã rất lo lắng vì những thông tin chia sẻ trên mạng cho rằng thở bằng miệng dễ khiến trẻ mắc hội chứng mặt dài (adenoid face).

Các dấu hiệu phổ biến khi mắc hội chứng mặt dài bao gồm kích cỡ mặt dài, răng cửa nhô cao, môi trên ngắn và lỗ mũi hếch. Điều này khiến nhiều người mặc định, bất kỳ đứa trẻ nào thở bằng miệng đều có thể phát triển tình trạng này và băng dán miệng là cách để ngăn chặn.

Hiện trên kênh mua sắm trực tuyến Xiaohongshu có khoảng 200 phẩm băng dán miệng được thiết kế đặc biệt cho trẻ em được bày bán. Hơn 100.000 gói băng keo dán miệng dành cho trẻ em được bán trên Taobao mỗi tháng.

Li trở thành người ủng hộ trung thành của băng dán miệng. Việc bịt miệng con trai mỗi lúc ngủ trở thành thói quen hàng ngày của cô.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo băng dán miệng không thể ngăn chặn adenoid face, ngược lại có thể gây nguy hiểm cho người dùng. Nguyên nhân gây ra adenoid face là do phì đạo adenoid (các tuyến nằm phía trên vòm miệng) và amidan. Khi adenoid phình ra có thể do nhiễm trùng, dị ứng hoặc di truyền, điều này sẽ chặn đường mũi, buộc trẻ phải thở bằng miệng để nhận đủ oxy.

Các khối phì đại adenoid có thể được điều trị bằng thuốc giảm viêm hoặc phẫu thuật trong trường hợp nghiêm trọng. Nhưng băng dính miệng không làm gì khác ngoài việc lấy đi lượng oxy quan trọng của trẻ, có thể gây rối loạn giấc ngủ, thiếu oxy từng đợt, ảnh hưởng đến sự phát triển của thần kinh, mất thính giác và thậm chí là tổn thương não.

Qian Wei, chuyên gia tai mũi họng ở Thượng Hải cho biết, bịt miệng trẻ bằng miếng dán không phải là giải pháp cho đường mũi bị nghẹt. "Việc dán băng keo miệng không có chỉ dẫn y tế của bác sĩ có thể gây thiếu oxy và tổn thương não", bác sĩ nói.

Hồi tháng 6, một trẻ 5 tuổi ở tỉnh Giang Tô, được cho là suýt chết ngại vì bị dán miếng bịt miệng. Vụ việc trở thành chủ đề bán tán, làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về nỗi lo lắng càng tăng của các bậc phụ huynh với ngoại hình của con.

Nhưng mức độ phổ biến của băng dính miệng vẫn không thể phủ nhận. Li không biết sản phẩm có thể gây ra nguy hiểm cho đến khi đăng bài trên mạng xã hội. Người mẹ trẻ nhanh chóng đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra và may mắn là não bộ của đứa trẻ phát triển bình thường.

Khi được bác sĩ hỏi về việc sử dụng băng dán miệng, Li vẫn khẳng định mình đúng. "Không có gì sai trái khi cha mẹ phấn đấu để con cái có ngoại hình đẹp", cô nói và cho biết đến giờ vẫn tiếp tục dùng băng dính miệng cho con trai. Bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều phụ huynh khác lại ủng hộ nhiệt tình, thậm chí còn khẳng định đứa trẻ lớn lên chắc chắn sẽ thành người đàn ông đẹp trai.

Đối với những bác sĩ như Qian, niềm tin mà các bậc cha mẹ Trung Quốc hiện nay đặt trên mạng xã hội là cực kỳ đáng lo ngại, nhưng rất khó để phản bác.

Mũ chỉnh hình hộp sọ với lời quảng cáo giúp trẻ có đầu tròn, tránh phẳng và trán dô nhận sự quan tâm của các cha mẹ Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu

Đáng chú ý, ngành kinh doanh làm đẹp cho trẻ nhỏ vượt xa khỏi băng dán miệng. Một số trẻ nhỏ khoảng 3 tuổi hiện đeo niềng răng 24 giờ mỗi ngày. Ngoài băng dính miệng, các bậc cha mẹ còn sử dụng sản phẩm quấn chặt chân để con không bị vòng kiềng; mũ chỉnh hình hộp sọ cho em bé kèm lời giới thiệu nếu đội mũi 23 giờ mỗi ngày trong bốn tháng, đứa trẻ sẽ phát hiển hình dạng hộp sọ tròn thay vì phẳng và trán dô.

Tại Mỹ, các bác sĩ chỉ định liệu pháp đội mũi nếu hộp sọ của trẻ bị biến dạng, nhưng phải dưới sự giám sát y tế. Nhưng ở Trung Quốc mũ được bán tràn lan trên mạng với giá dao động từ 2.000 tệ đến 20.000 tệ.

Xu, ở tỉnh Chiết Giang cũng đặt hàng mũ định hình hộp sọ cho đứa con 7 tháng tuổi hồi tháng 8, khi đọc bài quảng cáo trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng phiền lòng khi thấy phần đầu của con không cân đối, điều mà cô đoán rằng đứa trẻ không được y tá chỉnh tư thế nằm ngủ khi ở trong lồng ấp.

"Tôi phải ca thiệp, nếu không tôi sẽ rất đau đớn mỗi khi thấy phần đầu của con không cân xứng", cô kể. Giờ đây, người phụ nữ đã cho con trai được đội mũ cả ngày. Cô nói rằng hối tiếc duy nhất của mình là không mua sản phẩm này lớn hơn, để chỉnh hình sẽ dễ dàng hơn.

Đáng lo ngại hơn, các bậc cha mẹ Trung Quốc ngày càng coi mạng xã hội như nguồn tư vấn y tế tin cậy. Trong một số trường hợp điều này đang gây tổn hại đến sức khỏe của con cái họ.

Yang Yan, ở Chiết Giang, lần đầu thấy con trái thở bằng miệng năm 3 tuổi. Khi đưa con đến bệnh viện, các bác sĩ chuyên tai mũi họng nói đứa trẻ cần được phẫu thuật sớm khi phì đại adenoid đã chặn hơn 90% đường mũi. Nhưng lo lắng về những rủi ro sức khỏe từ việc gây mê toàn thân, Yang đã từ chối can thiệp cho con gái.

Thay vào đó gia đình quyết định cho con gái đi massage và trị liệu bằng hương thảo trong 3 năm, dù cô bé vẫn tiếp tục thở vào ban đêm.

Đến cuối năm 2021, trong cuộc kiểm tra định kỳ, các bác sĩ thông báo con gái của Yang đã mất đi một phần thính giác do bị tổn thương bởi các khối phì đại của adenoid. Cô bé cũng có các triệu chứng điển hình của adenoid face. Cuối cùng cô quyết định cho con gái đi phẫu thuật, nhưng cảm giác tội lỗi do sự do dự luôn đeo bám.

"Con bé còn có vấn đề với việc tập trung. Tôi nghĩ đó là hậu quả của việc can thiệp không kịp thời, nhưng giờ đây không còn cách nào để cứu chữa sai lầm", Yang thở dài.

Minh Phương (Theo Sixth Tone)