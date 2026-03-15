Bịt mặt, cầm hung khí vào phòng tập thể dục giật dây chuyền

Nghệ AnGã đàn ông đeo khẩu trang, mặt áo khoác trùm đầu, cầm hung khí đi vào phòng tập thể dục giật dây chuyền của người phụ nữ, bị chống trả nên bỏ chạy.

Khoảng 5h ngày 15/3, người đàn ông này đi vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu). Hắn cầm vật nhọn, tiến sát người phụ nữ mặc áo xanh đứng gần cửa, giật sợi dây chuyền.

Camera an ninh ghi lại cảnh tên cướp xô ngã người phụ nữ, giật dây chuyền.

Camera an ninh ghi nhận, người phụ nữ lập tức chụp tay tên cướp, tri hô, chống trả, giằng co quyết liệt. Lúc ngã xuống nền nhà, chị vẫn cố đạp hắn liên tiếp, giữ lại sợi dây chuyền. Một phụ nữ đứng gần đó xông vào hỗ trợ nạn nhân, hô hoán hàng xóm tới ứng cứu. Tên cướp cầm hung khí đe dọa rồi vùng dậy bỏ chạy.

Sự việc xảy ra khoảng 10 giây. Công an xã Tân Châu đang truy bắt nghi phạm.

