Bịt mặt, cầm dao xông vào nhà đối thủ chém tới tấp

TP HCMDo mâu thuẫn ngoài xã hội, Hoàng Văn Thủy đeo khẩu trang và đội mũ kín mặt, cầm dao xông vào nhà đối thủ chém tới tấp khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 10/4, Thủy bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hoàng Văn Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Thủy nảy sinh ý định trả thù người đàn ông 52 tuổi sống trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng.

Trưa 2/4, anh ta mặc áo khoác đỏ trùm kín đầu, đeo khẩu trang, mang theo dao tìm đến nhà riêng của nạn nhân. Khi đứng ngoài gọi cửa, thấy chủ nhà vừa bước ra, Thủy bất ngờ rút dao lao tới chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Người đàn ông được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Thủy cầm dao xông vào nhà chém nạn nhân. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Vào cuộc điều tra, cảnh sát trích xuất hình ảnh, truy bắt Thủy, thu giữ con dao gây án.

Quốc Thắng