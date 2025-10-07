Bít lỗ thông liên nhĩ cho bé gái mà không cần mở ngực

Cần ThơCác bác sĩ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long áp dụng kỹ thuật can thiệp bít dù qua da giúp bé gái 14 tuổi không cần phải mổ tim hở, hồi phục chỉ sau 24 giờ.

Bệnh nhi 14 tuổi (ngụ tại Cần Thơ) không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Để tìm cơ hội sống khỏe mạnh cho con, gia đình đưa em đi khám nhiều nơi, tìm phương án điều trị tốt nhất. Trước đây, bệnh nhi đã được thăm khám tại một cơ sở y tế và được tư vấn điều trị bằng phương pháp phẫu thuật tim hở. Tuy nhiên, việc thực hiện phẫu thuật tim hở sẽ để lại sẹo trên ngực bệnh nhi, thời gian phục hồi lâu. Vì thế, tháng 9 vừa qua, gia đình bệnh nhi đã quyết định tìm đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để khám, tư vấn và can thiệp cho bệnh nhi.

Bệnh nhi bên người thân và bác sĩ, 24 giờ sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Quách Tấn Đạt - Phó trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: "Qua siêu âm tim Doppler, chúng tôi xác định bệnh nhi bị thông liên nhĩ với kích thước lỗ thông có thể xử trí bằng phương pháp can thiệp bít dù qua da, một thủ thuật ít xâm lấn giúp đóng lại lỗ thông liên nhĩ mà không cần mở ngực".

Khi nghe tư vấn này, gia đình bệnh nhi đã quyết định đặt niềm tin vào các bác sĩ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Êkíp Khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch đã tiến hành thủ thuật bít hoàn toàn lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhi trong khoảng 45 phút.

Với phương pháp này, bệnh nhi tránh được việc phải phẫu thuật hở - vốn sẽ để lại sẹo trên ngực và thời gian phục hồi lâu. 24 giờ sau can thiệp, tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định và được cho ra viện, tái khám ngoại trú.

ThS.BS Quách Tấn Đạt cho biết thêm, không phải trường hợp thông liên nhĩ nào cũng cần phẫu thuật mở tim. Với kỹ thuật can thiệp bít dù hiện đại, nhiều bệnh nhi có thể tránh được ca mổ lớn, đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng sống lâu dài. "Đây là phương pháp an toàn, ít xâm lấn, phù hợp với nhiều người bệnh, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên", ThS.BS Quách Tấn Đạt nói.

Việc can thiệp thành công ca bệnh này cho thấy những tiến bộ trong điều trị tim bẩm sinh tại đồng bằng sông Cửu Long, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận phương pháp ít xâm lấn cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc dị tật tim.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 10.000-12.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó thông liên nhĩ là một trong những dạng phổ biến. Việc điều trị các dị tật này có một "thời điểm vàng" - đó là giai đoạn bệnh chưa gây tăng áp lực động mạch phổi nặng, chưa làm đảo chiều dòng máu chảy qua tim, và chưa khiến tim bị suy yếu. Nếu phát hiện sớm và can thiệp trong giai đoạn này, quá trình điều trị đơn giản, ít rủi ro, tỷ lệ hồi phục cao và hạn chế tối đa biến chứng về sau. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, bệnh có thể tiến triển nặng, gây áp lực lớn cho tim và phổi, khiến việc điều trị phức tạp hơn.

Kim Anh