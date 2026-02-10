Biss Brand cung cấp mô hình marketing thuê ngoài

Mô hình phòng marketing thuê ngoài do Biss Brand cung cấp hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược, triển khai hoạt động truyền thông và tối ưu chi phí vận hành.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, marketing ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có đủ nguồn lực để xây dựng phòng marketing nội bộ. Từ thực tế đó, Biss Brand giới thiệu dịch vụ phòng marketing thuê ngoài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí và triển khai hoạt động marketing theo lộ trình rõ ràng hơn.

Công ty cung cấp phòng marketing thuê ngoài. Ảnh: Biss Brand

Dịch vụ của đơn vị tổ chức theo mô hình tương tự bộ phận marketing nội bộ. Đội ngũ phụ trách nhiều chức năng như hoạch định chiến lược, sản xuất nội dung, thiết kế, SEO, quảng cáo và xây dựng thương hiệu. Quy trình triển khai gồm các bước phân tích, lập kế hoạch, thực thi, đo lường và tối ưu, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động marketing ổn định. Mô hình này đồng thời giúp giảm áp lực về nhân sự và tăng khả năng điều chỉnh ngân sách theo từng giai đoạn phát triển.

Biss Brand cho biết đội ngũ nhân sự đã tham gia triển khai dự án trong các lĩnh vực như sản xuất, y tế, ô tô, F&B và thương mại dịch vụ. Kinh nghiệm đa ngành được xem là cơ sở để đơn vị đưa ra các đề xuất phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp. Trong quá trình hợp tác, công ty đảm nhiệm vai trò tư vấn và hỗ trợ giải pháp nhằm duy trì tính liên tục của các hoạt động marketing.

Đội ngũ nhân sự marketing của công ty. Ảnh: Biss Brand

Việc hợp tác với nhiều đối tác cũng giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm triển khai ở các quy mô khác nhau. Nhờ đó, quy trình thực hiện được chuẩn hóa hơn, từ quản lý ngân sách đến phân bổ nguồn lực. Các hoạt động marketing vì vậy có thể triển khai đồng bộ và thuận lợi cho việc đánh giá hiệu quả.

Danh mục dịch vụ của đơn vị bao gồm xây dựng kế hoạch marketing tổng thể, thiết kế website theo chuẩn SEO, triển khai SEO, quảng cáo trên các nền tảng số, quản trị kênh mạng xã hội, phát triển nội dung và sản xuất video. Việc cập nhật xu hướng và thay đổi từ các nền tảng giúp quá trình tiếp cận khách hàng mục tiêu diễn ra phù hợp hơn với bối cảnh truyền thông số.

Công ty hợp tác với nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. Ảnh: Biss Brand

Biss Brand là đơn vị cung cấp giải pháp marketing thuê ngoài với định hướng gắn với mục tiêu kinh doanh. Thay vì tập trung vào các hoạt động truyền thông đơn lẻ, doanh nghiệp hướng đến xây dựng chiến lược dài hạn, hỗ trợ phát triển thương hiệu song song với tăng trưởng doanh thu. Qua quá trình triển khai cho nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau, công ty hình thành mô hình vận hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện hoạt động của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo đại diện đơn vị, các chiến lược marketing được xây dựng trên cơ sở gắn với hiệu quả kinh doanh. Quá trình triển khai thường bắt đầu từ việc phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhóm khách hàng mục tiêu và năng lực nội tại của doanh nghiệp. Từ đó, kế hoạch marketing tổng thể được thiết lập với lộ trình và chỉ số đánh giá theo từng giai đoạn, giúp khách hàng dễ theo dõi và điều chỉnh khi cần thiết.

Mô hình marketing thuê ngoài được áp dụng trong nhiều dự án và ghi nhận những thay đổi nhất định về nhận diện thương hiệu cũng như khả năng tiếp cận khách hàng. Những kết quả này góp phần giúp Biss Brand duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với một số doanh nghiệp.

Đại diện Biss Brand cho biết, doanh nghiệp hướng đến vai trò đối tác đồng hành trong quá trình xây dựng chiến lược marketing bài bản và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Cách tiếp cận này cho thấy xu hướng ngày càng phổ biến của dịch vụ marketing thuê ngoài khi doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp linh hoạt để nâng cao hiệu quả hoạt động.

(Nguồn: Biss Brand)