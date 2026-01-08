BIS Hà Nội công bố 7 hạng mục học bổng năm học 2026-2027

Chương trình học bổng năm học 2026-2027 của Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội gồm 7 hạng mục, trao cơ hội cho học sinh từ 9 đến 16 tuổi.

BIS Hà Nội trao học bổng ở nhiều lĩnh vực nhằm ghi nhận tài năng và khuyến khích học sinh phát huy thế mạnh cá nhân. Trong năm học 2026 - 2027, trường triển khai các hạng mục sau: Học bổng học thuật dành cho bậc Tiểu học (khối 5-6) và Trung học (khối 7-9); Học bổng học thuật cho chương trình Cambridge IGCSE (khối 10) và chương trình Tú tài Quốc tế IB (khối 12), cùng với Học bổng xuất sắc trong lĩnh vực Nghệ thuật, Công nghệ & Thiết kế (khối 7-12) và Thể thao (khối 5-12).

Học sinh đang theo học tại BIS Hà Nội và các bạn có nguyện vọng nhập học từ đầu năm học 2026 - 2027, thuộc các khối 5-10 và khối 12, tương đương lớp 4-9 và lớp 11 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đều đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển học bổng.

Lễ trao bằng chứng nhận đạt học bổng cho học sinh năm học 2025-2026 tại BIS Hà Nội. Ảnh: BIS Hà Nội

Kỳ thi đánh giá học bổng sẽ được Hội đồng Nghiên cứu Giáo dục Australia (ACER) tổ chức và chấm điểm. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 30/1.

Quy trình xét tuyển bao gồm hai vòng. Học sinh sẽ tham gia bài thi đánh giá năng lực học thuật và vòng phỏng vấn trực tiếp với hội đồng xét duyệt học bổng của trường.

Thông qua hệ thống chương trình học bổng ở nhiều lĩnh vực đa dạng, BIS Hà Nội hướng tới việc tôn vinh những tài năng trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời, trường muốn tạo điều kiện để các em phát triển thế mạnh cá nhân, khám phá tiềm năng và theo đuổi đam mê trong một môi trường giáo dục quốc tế toàn diện.

"Việc nhận được học bổng chứng minh rằng những nỗ lực và sự tận tâm của em dành cho việc học đã được ghi nhận và điều đó đã tiếp thêm động lực để em không ngừng phấn đấu, và có thể đạt được những thành tích lớn hơn nữa trong tương lai", Evanti, học sinh khối 10 nhận Học bổng Học thuật khối Trung học chia sẻ.

Lễ tốt nghiệp của BIS Hà Nội. Ảnh: BIS Hà Nội

Geonyoung, học sinh khối 12 nhận Học bổng Xuất sắc về Nghệ thuật năm học 2025 - 2026, cũng cho biết đây là sự ghi nhận ý nghĩa cho những nỗ lực và đam mê mà em đã theo đuổi tại BIS Hà Nội. Học bổng không chỉ là động lực lớn, mà còn là một điểm nhấn quan trọng trong hồ sơ ứng tuyển đại học, giúp em tiến gần hơn tới mục tiêu học tập trong tương lai.

Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội thành lập năm 2012, là thành viên của Tổ chức Giáo dục Quốc tế Nord Anglia Education. Năm 2023, trường được tái kiểm định chất lượng bởi hai tổ chức uy tín: Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) và Hiệp hội các Trường Phổ thông và Đại học miền Tây Mỹ (WASC).

Thông qua các chương trình hợp tác độc quyền với những đối tác giáo dục hàng đầu thế giới như Học viện Nghệ thuật Juilliard, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Học viện Thể thao IMG Academy, BIS Hà Nội mang đến trải nghiệm học tập phong phú, nuôi dưỡng đam mê và chuẩn bị hành trang cho tương lai học thuật, sự nghiệp.

Môi trường học tập đa văn hóa tại BIS Hà Nội. Ảnh: BIS Hà Nội

Đến nay, BIS Hà Nội có 10 khóa tốt nghiệp. Nhiều em đã trúng tuyển vào các trường đại học top 100 thế giới, bao gồm Đại học Stanford, Đại học Yale (Mỹ), Đại học Cambridge, Đại học University College London (Anh), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Melbourne, Đại học Toronto và nhiều trường đại học danh tiếng khác.

Nhật Lệ