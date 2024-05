Điểm gây ấn tượng của Bosco Verticale đúng như cái tên của nó - một khu rừng thẳng đứng giữa thành phố đầy bê tông. Tòa nhà gồm hàng trăm ban công nhô ra, được bao phủ từ chân đến đỉnh là mảng xanh dày đặc với 800 cây cao và 5.000 cây bụi. Bosco Verticale, được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết The Baron in the Trees. Trong đó nhân vật chính quyết định rời khỏi mặt đất và sống trên cây.