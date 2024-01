'BioLactol là xu thế mới cho ngành công nghiệp sữa non'

Công nghệ BioLactol ứng dụng trong thực phẩm bổ sung Colos IgGold giúp cơ thể hấp thu, chuyển hóa dưỡng chất dễ dàng, hiệu quả, bền vững hơn, theo ông Grant Washington-Smith.

BioLactol là công nghệ đặc biệt từ New Zealand, giúp cơ thể nâng cao hiệu quả hấp thu thành phần dinh dưỡng từ sữa non. Lần thứ 4 đến Việt Nam, ông Grant Washington-Smith, Giám đốc Khoa học Carefore Global New Zealand, "cha đẻ" của BioLactol đã có những chia sẻ chi tiết với VnExpress về hiệu quả và cơ chế tác động công nghệ này mang lại cho sức khỏe người dùng.

Ông Grant Washington-Smith, Giám đốc Khoa học Carefore Global New Zealand. Ảnh: Care For Việt Nam

Đồng thời, ông cũng cho biết thêm về hành trình sự nghiệp, cơ duyên đưa ông đến với lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con người. Từ đó, ông Grant Washington-Smith đã có những thành tựu nghiên cứu to lớn, góp phần nâng cao miễn dịch cho người tiêu dùng toàn cầu.

- Vì sao ông chọn gắn bó với lĩnh vực nghiên cứu công nghệ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe?

- Khi còn là sinh viên, tôi theo học chuyên ngành nghiên cứu sinh lý học và giải phẫu cơ thể người vì muốn hiểu rõ hơn cách cơ thể vận hành trong điều kiện căng thẳng nhưng sau đó tôi quyết định chuyển hướng sang ngành dược phẩm. Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu, tôi nhận thấy việc ứng dụng công nghệ vào cải thiện cách thức hoạt động của cơ thể mang lại nhiều thay đổi tích cực. Để làm được điều đó, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng.

Tại sao không tìm cách ngăn ngừa bệnh tật mà phải đợi đến khi chúng tác động đến sức khỏe rồi mới tìm cách điều trị, đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi khi nghiên cứu tại Khoa Dinh dưỡng trường Đại Học Massey.

- Trong suốt hành trình nghiên cứu đó, thành tựu nào khiến ông tâm đắc nhất?

- Năm 2010, các dòng thực phẩm chức năng với thành phần dinh dưỡng miễn dịch bắt đầu phổ biến trên thế giới. Có rất nhiều sản phẩm được tung ra thị trường thời điểm đó, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học như chúng tôi quan tâm hàng đầu khi nghiên cứu sản phẩm là làm sao để gia tăng khả năng hấp thu và hiệu quả bền vững mà nó mang lại. Tùy cơ địa mà mỗi người sẽ hấp thu dưỡng chất khác nhau. Về lý thuyết, các thành phần này rất tốt cho sức khỏe con người nhưng nếu cơ thể không thể hấp thu thì dù có uống bao nhiêu cũng không thể tối ưu hiệu quả.

Đó là lý do tôi bắt tay vào nghiên cứu một công nghệ mới, khiến những thành phần dinh dưỡng này có thể dễ dàng được hấp thu và bền vững hơn khi chuyển hóa trong cơ thể người. Một trong số đó là BioLactol, công nghệ ứng dụng trong sản phẩm TPBS có thành phần sữa non Colos IgGold do Carefore Global New Zealand sản xuất, phân phối độc quyền bởi Care For Việt Nam.

Ông Grant Washington-Smith chia sẻ về công nghệ BioLactol và TPBS có chứa sữa non Colos IgGold. Ảnh: Care For Việt Nam

- Công nghệ BioLactol có điểm nào vượt trội và hiệu quả ra sao với sức khỏe con người?

- Thành tựu nghiên cứu này vốn đã hoàn thành từ trước Covid-19 nhưng chưa có cơ hội đưa vào ứng dụng thực tiễn. Khi đại dịch bùng phát, tôi mới chính thức hợp tác cùng một doanh nghiệp sản xuất, bắt đầu kế hoạch thí điểm sản phẩm dinh dưỡng ứng dụng công nghệ BioLactol.

Công nghệ này có thể bảo vệ một số hoạt chất sinh học, giúp tăng hiệu quả hoạt động và cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất cho người sử dụng. Sản phẩm chúng tôi chọn thử nghiệm là sữa non với các thành phần dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng không bền vững. Với BioLactol, chúng tôi đã thành công kết hợp công nghệ với sinh học, tạo ra một sản phẩm sữa bột đáp ứng cả hai yếu tố dinh dưỡng và bền vững.

- Cụ thể, BioLactol được ứng dụng thế nào trong sản phẩm Colos IgGold và thích ứng thể trạng người châu Á ra sao?

- Trước khi ra mắt thị trường, công nghệ BioLactol và sản phẩm Colos IgGold đều trải qua hàng loạt nghiên cứu tại Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe con người tại New Zealand. Công nghệ này có thể ứng dụng vào nhiều sản phẩm khác nhau, đều cho hiệu quả đáng kể. Nhưng tôi đã chọn sữa non vì những hiệu quả miễn dịch mà nó mang lại cho sức khỏe con người, giúp cơ thể gia tăng cơ chế tự bảo vệ khỏi các tác nhân gây bệnh, nhiễm trùng như ho, cảm sốt...

Lợi thế của thể trạng người châu Á là tốc độ lão hóa chậm và sản sinh collagen tốt hơn khu vực khác. Tuy nhiên vấn đề chung, bao gồm cả người Việt Nam, là dễ mắc các bệnh như loãng xương, suy giảm canxi... Do đó chúng tôi đã xem xét đến yếu tố hỗ trợ tăng canxi khi nghiên cứu sản phẩm dành riêng cho thị trường này, bên cạnh việc đảm bảo cải thiện hệ miễn dịch.

Tuy nhiên để canxi bền vững trong cơ thể, cần có sự kết hợp của các loại vitamin khác, đảm bảo rằng lượng dưỡng chất đó đến được nơi cần thiết, cụ thể trong trường hợp này là xương. Vì vậy, vitamin K và D đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo lượng canxi trong sản phẩm của chúng tôi bền vững và hoạt động hiệu quả khi vào cơ thể.

Trong mỗi khẩu phần của Colos IgGold có khoảng 1.000 miligam canxi kết hợp vitamin K và D3 hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho xương chắc khỏe. Đó là lợi thế khác biệt lớn nhất của sản phẩm. Hầu hết người dùng trên 3 tuổi đều có thể sử dụng để tăng cường đề kháng và canxi cho cơ thể.

Ngoài ra, Colos IgGold còn cam kết loại bỏ chất béo trong thành phần sản phẩm, hỗ trợ cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, chăm sóc đường ruột nhờ bổ sung thêm chất xơ prebiotics và lợi khuẩn probiotics.

Colos IgGold được người tiêu dùng đa độ tuổi đón nhận. Ảnh: Care For Việt Nam

- Quy trình sản xuất của Colos IgGold tại nhà máy diễn ra thế nào?

- Sữa non thu hoạch từ trang trại sau khi đông lạnh, sẽ chuyển thẳng đến nhà máy để thanh trùng ở nhiệt độ thấp nhằm loại bỏ vi khuẩn, rồi sấy phun gián tiếp để bảo toàn các dưỡng chất hoạt tính sinh học có trong sữa non. Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ . Các nhà máy sản xuất hợp tác với Carefore Global New Zealand đều đạt chuẩn RMP, tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt do chính phủ New Zealand xét duyệt.

Toàn bộ bao bì đóng gói được khử trùng bằng tia cực tím, trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Chúng tôi ứng dụng công nghệ và AI để đảm bảo tất cả quy trình được ghi lại và loại bỏ những sản phẩm không đạt chuẩn ngay từ khâu đầu tiên.

Nhà máy giới hạn nhân sự vận hành nhằm đảm bảo tối ưu an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ có khoảng 5-6 nhân sự trong một ca làm việc. Họ chỉ giám sát vận hành chứ không trực tiếp tham gia vào dây chuyền sản xuất.

Các nhân sự bắt buộc trang bị đồ bảo hộ toàn thân và phải vào phòng khử trùng trước khi tiến vào khu vực chính. Toàn bộ quá trình được kiểm tra định kỳ bởi các đơn vị quản lý chuyên môn cấp phép nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình được tuân thủ nghiêm ngặt.

- Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của các sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nói chung và Colos IgGold nói riêng tại thị trường Việt Nam?

- Việt Nam là thị trường năng động với tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu Đông Nam Á. Điều đó cho thấy tiềm năng lớn với chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm như tôi. Từ sau Covid-19, vấn đề miễn dịch ngày càng được quan tâm. Các chuyên gia toàn cầu cảnh báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều loại virus, vi khuẩn và mầm bệnh chưa được tìm thấy. Đó là lý do chúng ta phải luôn trong trạng thái phòng bị.

Việt Nam trước nay luôn làm rất tốt việc "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Hầu hết người Việt ý thức tốt về chăm sóc sức khỏe, duy trì tập luyện, có chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng lành mạnh. Điều đó giúp người dân Việt Nam có đề kháng tốt, chống chọi hiệu quả với bệnh tật trong mọi hoàn cảnh.

Các đối tác kinh doanh tại buổi ra mắt sản phẩm TPBS Colos IgGold. Ảnh: Care For Việt Nam

Các sản phẩm như Colos IgGold nhiều tiềm năng tăng trưởng. Chính những ưu điểm về tính năng và công nghệ đã tạo nên sự khác biệt rõ nét với các sản phẩm khác trên thị trường. Tôi tin rằng chỉ cần chất lượng sản phẩm ngày càng cải thiện, ưu thế cạnh tranh của sản phẩm này sẽ được giữ vững.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để tăng hiệu quả, tối ưu công dụng các thành phần dinh dưỡng, tăng khả năng hấp thu hoạt chất lên mức tối đa. Sắp tới, Carefore Global New Zealand sẽ tiếp tục ra mắt những sản phẩm dinh dưỡng mới, đáp ứng nhu cầu người dùng Việt Nam và toàn cầu.

- Dự đoán của ông về xu thế sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong tương lai?

- Theo tôi dự đoán, trong 10 năm tới, ngoài sự phát triển rầm rộ của các sản phẩm hỗ trợ bảo vệ hệ miễn dịch, nâng cao khả năng đề kháng, hướng tới trẻ em lẫn người cao tuổi, khi dân số toàn cầu có xu hướng già hóa nhanh chóng.

Các sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe miễn dịch sẽ tiếp tục là xu thế. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm dinh dưỡng bổ sung hỗ trợ cho những vấn đề liên quan não bộ như chứng mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, suy giảm nhận thức và các bệnh về chuyển hóa như tiểu đường cũng sẽ được quan tâm hàng đầu.

Thy An