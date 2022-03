Rapper Binz cho biết không áp lực phải kết hôn sớm, hạnh phúc khi bạn gái có cùng sở thích, tôn trọng công việc của anh.

Binz: 'Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu'

Rapper ra MV mới Don't break my heart sau hai năm kể từ bản hit Bigcityboi. Dịp này anh chia sẻ chuyện tình cảm cũng như cuộc sống ở tuổi 33. Binz sinh năm 1988, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp và có các bản hit như Sao cũng được, They said, Gene, Bigcityboi...

Hoàng Dung - Tuấn Việt