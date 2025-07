Binz, Mono tham gia show nhập vai chiến sĩ công an

Binz, Mono, Phan Mạnh Quỳnh kể về quá trình tập huấn, nhập vai công an trong buổi ra mắt chương trình "Chiến sĩ quả cảm".

Trailer "Chiến sĩ quả cảm" Trailer "Chiến sĩ quả cảm". Chương trình phát sóng chủ nhật hàng tuần từ ngày 27/7. Video: Ban tổ chức cung cấp.

Mono cho biết kỷ niệm anh nhớ nhất là không thể thở nổi vì nóng, ngạt khói khi tập huấn làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Anh phải rời khỏi hiện trường và phát hiện chiếc mũ bảo hộ của anh bị khóa công tắc mở oxy.

Vì bận lịch trình riêng, Binz không thể sắp xếp huấn luyện cùng các đồng đội tại lực lượng Phòng cháy, chữa cháy, chỉ tham gia những tình huống chiến đấu của cảnh sát cơ động. "Từ những trải nghiệm đó, tôi càng thêm trân trọng những con người đã ngày đêm giữ gìn bình yên cho Tổ quốc", rapper cho biết.

Show còn có sự tham gia của đạo diễn Neko Lê, ca sĩ Quốc Thiên, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Tiến Luật, người mẫu Hưng Nguyễn.

Trong sự kiện ra mắt show chiều 23/7 tại TP HCM, tổng đạo diễn Mai Thắm nói từ dữ liệu thực tế do lực lượng công an cung cấp, nhà sản xuất biến tấu thành những tình huống diễn tập, thực chiến giả định cho nghệ sĩ trải nghiệm nhập vai.

Mono là nghệ sĩ gen Z duy nhất của chương trình. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn TP HCM, việc đảm nhận vai trò cố vấn nội dung, đồng hành các nghệ sĩ khiến anh gặp một số áp lực. "Ban đầu khi được yêu cầu góp ý cho nội dung, tôi bối rối vì phải làm sao để chương trình có hồn, đủ sức chạm đến cảm xúc của dàn sao Việt, giúp họ thấu hiểu phần nào sự vất vả của lực lượng cảnh sát. Tôi tìm cách cân bằng giữa yếu tố chuyên môn và khả năng tiếp nhận của nghệ sĩ trong quá trình huấn luyện", anh nói.

Chiến sĩ quả cảm do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng một đơn vị tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của Bộ Công an, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Chương trình nhằm lan tỏa hình ảnh của chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ.

Hoàng Dung