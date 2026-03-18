Bình yên nằm ở sự thấu hiểu và sẻ chia

Tôi sinh năm 1993, sống cùng bố mẹ, gia cảnh không có gì quá đặc biệt.

Bố mẹ là công nhân đã về hưu, sống giản dị, luôn vun vén cho con cái một môi trường sống thoải mái và tình cảm. Mọi người trong gia đình rất yêu thương nhau và cuộc sống lúc nào cũng bình ổn. Là con cả trong nhà, tôi luôn ý thức được trách nhiệm và sự chín chắn của bản thân.

Tính cách của tôi, mọi người thường nhận xét là hiền, ít nói, dễ gần. Tôi ít nói vì thích lắng nghe hơn là nói những điều vô nghĩa. Kính trọng người lớn luôn là kim chỉ nam mà bố mẹ đã dạy dỗ tôi từ nhỏ và tôi cũng rất quý trẻ con.

Hiện tại tôi làm công việc gần nhà, làm về mảng dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Dù đôi khi hơi vất vả về chân tay một chút, nhưng tôi thấy vui vì đó là công việc lương thiện, giúp tôi tự lập và chủ động. Ngoài công việc, tôi thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa giúp giải tỏa căng thẳng.

Tôi nghĩ rằng hạnh phúc giống như một khu vườn: nếu chỉ có một người chăm sóc thì khó mà xanh tốt, nhưng nếu cả hai cùng vun trồng, cùng tưới tắm bằng tình yêu thương, sự quan tâm và lòng biết ơn thì khu vườn ấy sẽ luôn rực rỡ. Tôi nghĩ cái đẹp nhất của một con người đó là tấm lòng chân ái. Chính vì vậy, tôi mong muốn tìm được người bạn đời không đặt tiêu chuẩn quá cao, cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, giản dị và ấm áp.

Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian đọc bài của tôi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau. Chúc bạn một ngày an lành và ấm áp.

