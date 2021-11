'Bình thường mới' trên những chuyến beBike

Với nhiều người dân TP HCM, nhìn thấy các bác tài beBike áo vàng chở khách trên phố chính là dấu hiệu của "bình thường mới" đang diễn ra tại thành phố này.

Vài năm trở lại đây, xe ôm công nghệ đã là một phần đặc trưng khi phác họa bức tranh đời sống của người dân TP HCM nói riêng và các đô thị lớn trong cả nước nói chung. Từ chỗ chỉ là một phương tiện di chuyển, những chuyến xe công nghệ giờ đã trở thành một mắt xích quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu di chuyển không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người dân.

Hành khách mong mỏi sự trở lại của xe ôm công nghệ

Sáng 18/11, buổi sáng đầu tiên TP HCM cho phép xe công nghệ hai bánh được hoạt động lại, Be là ứng dụng đầu tiên nhanh chóng mở app để các bác tài phục vụ đưa đón người dân. Cứ thế, hơn một tuần qua, những chuyến xe beBike tất bật chở khách đã nối liền mạch nhịp sống rộn rã của TP HCM sau giãn cách.

"Nhìn thấy tính năng beBike được bật sáng trở lại trên ứng dụng Be, cảm giác ‘bình thường mới’ thật sự ùa về. Vì từ vài năm nay, di chuyển bằng xe ôm công nghệ đã là một phần trong cuộc sống của mình", chị Hoài Uyên, nhân viên văn phòng ở quận 3 (TP HCM) chia sẻ.

Một tài xế beBike chở khách trên đường TP HCM. Ảnh: Quang Định

Không chỉ riêng chị Uyên, với nhiều cư dân thành phố, xe ôm công nghệ đã trở thành một phần "tất nhiên" trong cuộc sống của họ. Những chuyến đi từ đầu này sang đầu kia thành phố, xuyên qua nắng nôi, bụi đường dường như dễ thở hơn với dịch vụ xe beBike ngày càng chất lượng, chi phí hợp lý, lộ trình rõ ràng.

Cô Phạm Thị Thu (55 tuổi, Tân Bình, TP HCM) sống một mình đã nhiều năm. Hai năm trở lại đây, cô cài ứng dụng Be vào điện thoại để tiện đặt xe tái khám định kỳ ở bệnh viện Đại học Y dược. Những ngày xe ôm công nghệ chưa được hoạt động, cô phải đi taxi hoặc nhờ người quen chở giúp. Đầu tuần rồi, đặt được chuyến beBike đầu tiên sau gần 6 tháng, cô vui vẻ tâm sự: "Nếu như trước đây, tôi lên xe thường hay trò chuyện với tài xế suốt đoạn đường, thì giai đoạn này cả tài xế và tôi đều ý thức việc hạn chế giao tiếp để giảm nguy cơ. Tài xế còn hướng dẫn tôi cài đặt thanh toán qua thẻ để có nhiều khuyến mãi và đỡ phải sử dụng tiền mặt".

Những bác tài của "bình thường mới"

Xuyên suốt các đợt dịch hai năm nay, các bác tài Be đã nhanh chóng thích ứng được với những nguyên tắc an toàn dịch vụ trong điều kiện mới. Với chương trình "beClean", các nguyên tắc khẩu trang an toàn, rửa tay sát khuẩn được các bác tài chú ý bảo đảm. Các tài xế đều đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 và chủ động xét nghiệm định kỳ, giúp hành khách yên tâm hơn trên từng chuyến đi.

Anh Nguyễn Văn Nam, tài xế beBike (Bình Thạnh) thay khẩu trang 2-3 lần mỗi ngày, treo sẵn chai xịt khuẩn trên xe để kết thúc chuyến là xịt nón khách rồi hong khô. "Được đón khách lại anh em tài xế mừng lắm. Khách bây giờ đa phần trả tiền qua thẻ. Khách nào trả tiền mặt thì mình nhận tiền xong cũng xịt khuẩn rồi mới cất vô túi. Tiêm đủ hai mũi rồi nhưng tôi biết mình không được chủ quan, vì mình bệnh thì mình khổ mà cũng phiền hà cho khách", anh Nam chia sẻ.

Ngày càng nhiều người dân chọn beBike là phương tiện di chuyển chính trong đô thị. Ảnh: Quang Định

Trong giai đoạn bình thường mới, văn hoá dịch vụ của các bác tài Be cũng được điều chỉnh để thích ứng với tiêu chuẩn cao hơn. Đại diện hãng cho biết: "Nếu như trước đây, một bác tài làm dịch vụ tốt là biết chủ động trò chuyện giao tiếp phù hợp với khách hàng, thì lúc này, việc chăm sóc khách hàng đến từ ý thức hạn chế giao tiếp, bảo vệ khách hàng lẫn chính mình". Be cũng liên tục đưa các thông tin truyền thông phòng dịch đến các tài xế, khen thưởng cho những tài xế tích cực hoạt động, nhằm động viên các bác tài gắn bó với công việc.

Chị Hồ Hồng Tươi, tài xế beBike (quận 8) cho biết, sáng 18/11, vừa dậy thì nhận được thông báo từ hãng là đã mở lại dịch vụ beBike. Mừng quá chị tranh thủ ra xe sớm. Chạy ra khỏi nhà một đoạn mới nhớ quên mang nón bảo hiểm cho khách. Từ ngày được chở khách, mỗi ngày chị có 15 - 20 cuốc xe, kiếm được gần 400.000 đồng, chưa tính tiền thưởng của hãng. "Dịch bệnh khó khăn nhưng hãng vẫn duy trì thưởng để động viên tài xế chứ không cắt giảm. Mừng quá trời!". Điện thoại nổ cuốc mới, chị Tươi lại tiếp tục công việc.

Trong đại dịch, chính các tài xế xe ôm công nghệ cũng gặp nhiều khó khăn về sinh kế. Việc trở lại với dịch vụ chở khách hàng là niềm vui lớn của các bác tài.

Bên cạnh đó, những chuyến "xe ôm" beBike ngày một nhiều lên trên đường phố là minh chứng cho một giai đoạn "bình thường mới" của người dân TP HCM. Mọi người đều đang tích cực tái thiết cuộc sống hàng ngày theo tiêu chí "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Diệp Chi