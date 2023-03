Bình Thuận - điểm đến xanh của năm du lịch quốc gia 2023

Tỉnh Bình Thuận năm nay sẽ là điểm đến của hàng chục sự kiện với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Tối 25/3, Năm Du lịch Quốc gia 2023 đã khai mạc tại tỉnh Bình Thuận. Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết sẽ có hơn 200 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế, diễn ra xuyên suốt năm trên địa bàn tỉnh và 41 tỉnh, thành phố cả nước.

Theo đó, 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ban, ngành tổ chức gồm Festival nhiếp ảnh quốc tế, Triển lãm di sản văn hóa biển đảo, giải vô địch billiards và snooker quốc gia, triển lãm văn hóa và du lịch Việt Nam... Tỉnh Bình Thuận chủ trì 31 sự kiện gồm các lễ hội ẩm thực, trại hè, tuần lễ văn hóa đường phố, liên hoan các ban nhạc quốc tế, giải golf vô địch quốc gia, giải sailing và SUP, đua xe đạp, rowing và canoeing... Ngoài ra, còn có 164 sự kiện và hoạt động khác do 41 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tổ chức.

Các sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Bình Thuận phát triển xanh, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Đảo Phú Quý - một hòn đảo đẹp và hoang sơ của tỉnh Bình Thuận. Ảnh; Tâm Linh

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, năm Du lịch Quốc gia là chuỗi sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch quy mô quốc gia và tầm quốc tế, được luân phiên tổ chức giữa các tỉnh thành từ năm 2003. Với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh", tỉnh sẽ không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch xanh, bền vững.

"Bình Thuận sẽ biến bất lợi về thời tiết thiên nhiên khô hạn, nắng gió thành thương hiệu riêng "Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng" trong suốt chiều dài phát triển", Phó thủ tướng nói.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, năm 2022 toàn tỉnh đã đón trên 5,7 triệu lượt khách, trong đó có 75.500 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch 13.680 tỷ đồng. Hai tháng đầu năm nay tỉnh đón gần 1,38 triệu khách nội địa, trên 40.000 khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 3.563 tỷ đồng, dự kiến thu hút hơn 6,7 triệu du khách trong cả năm.

Bình Thuận có nhiều thắng cảnh tự nhiên, bãi biển, cồn cát đẹp chạy dọc theo 192 km chiều dài bờ biển và nhiều đảo lớn nhỏ hoang sơ trong vùng lãnh hải rộng 52.000 km2. Ngoài ra tỉnh còn có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, lễ hội dân gian, nghệ thuật ẩm thực đặc trưng.

Bình Thuận, nhất là Mũi Né - Phan Thiết, hiện có nhiều dự án du lịch, khu phức hợp nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp. Những resort, bãi tắm đẹp, gần gũi với thiên nhiên, được nhiều tạp chí bình chọn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

