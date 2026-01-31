Bình Sơn Ocean Park hướng đến mô hình đô thị biển vận hành quanh năm

Khánh HòaBình Sơn Ocean Park tại Bình Sơn - Ninh Chữ được quy hoạch như phần mở rộng đô thị Phan Rang, kết hợp không gian ở, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng nhằm giảm phụ thuộc vào mùa du lịch.

Dự án nằm ở vị trí đối diện bờ biển và tiếp cận các trục giao thông chính. Quy hoạch liền mạch với khu dân cư hiện hữu giúp khu vực hòa vào nhịp sinh hoạt chung, thay vì phát triển độc lập. Không gian ven bờ vì vậy không chỉ phục vụ khách lưu trú ngắn ngày mà còn hướng đến nhu cầu thường xuyên của cư dân địa phương và cộng đồng mới.

Trọng tâm tổ chức không gian là hệ thống quảng trường biển, phố đi bộ và các khu công cộng mở. Những cấu phần này đóng vai trò trung tâm cho hoạt động gặp gỡ, vui chơi, sự kiện và giao thương. Khi lượng người hiện diện ổn định, dịch vụ - thương mại có điều kiện duy trì đều đặn, giảm tính thời vụ vốn phổ biến tại nhiều đô thị ven biển.

Chủ đầu tư cho biết, nhiều dự án ven biển phát triển theo dạng khu nghỉ dưỡng khép kín, hoạt động sôi động vào cao điểm rồi trầm lắng khi hết mùa. "Nhịp thương mại vì thế thiếu ổn định, không hình thành được đời sống đô thị thường nhật. Xu hướng mới được đặt ra là xây dựng các khu đô thị biển có cộng đồng cư trú rõ ràng, duy trì vận hành liên tục", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Phối cảnh tổng thể dự án Bình Sơn Ocean Park. Nguồn: Limahomes

Ngoài mô hình đô thị biển vận hành quanh năm, dự án còn hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế đến Ninh Thuận. Sân bay quốc tế Cam Ranh cùng mạng lưới quốc lộ ven biển tạo thêm lựa chọn kết nối bằng đường bộ và hàng không, mở rộng khả năng tiếp cận khu vực.

Theo đại diện phát triển dự án, khu đô thị được định vị theo hướng gắn với các hoạt động văn hóa, ẩm thực, mua sắm và giải trí diễn ra định kỳ. Mô hình này đòi hỏi hình thành nhóm cư dân ở thực song song với dòng khách tham quan thường xuyên để duy trì nhịp sống liên tục.

Trục thương mại trung tâm được bố trí làm lõi kết nối các dãy nhà phố biển, shophouse với quảng trường và tiện ích xung quanh. Cách sắp xếp này nhằm tạo tuyến giao thương tập trung, nơi hoạt động kinh doanh hình thành từ nhu cầu hằng ngày thay vì chỉ dựa vào giai đoạn cao điểm du lịch.

Phối cảnh các sản phẩm thương mại liền kề tại dự án Bình Sơn Ocean Park. Nguồn: Limahomes

Theo chủ đầu tư, người mua ngày càng quan tâm đến khả năng sử dụng thực tế, môi trường sống và tiềm năng khai thác dài hạn. Dự án Bình Sơn Ocean Park ghi nhận lượng khách tìm hiểu tăng theo thời gian.

Đợt mở bán sắp tới được xem là bước khởi đầu cho việc hình thành nhóm cư dân đầu tiên. Khi dân cư dần hiện hữu, hệ thống dịch vụ, tiện ích và hoạt động cộng đồng có cơ sở phát triển đồng bộ, tác động trở lại nhịp sống toàn khu vực.

Với định hướng trở thành một phần của đô thị Phan Rang, dự án mở ra nguồn cung mới với mô hình phát triển ven biển theo hướng kết hợp không gian ở, sinh hoạt cộng đồng và kinh tế dịch vụ trong cùng cấu trúc.

