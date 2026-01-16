Bình Sơn Ocean Park bổ sung nguồn liền kề, shophouse ven biển

Khánh HòaBình Sơn Ocean Park mang đến nhiều căn liền kề shophouse ven biển trong tổng thể đô thị hoàn thiện hạ tầng, tập trung vào chức năng thương mại, dịch vụ, cư trú tại Nam Khánh Hòa.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội khu tại dự án được triển khai hoàn chỉnh, các khu chức năng phân định rõ ngay từ giai đoạn đầu. Theo chủ đầu tư, việc hoàn thiện sớm tạo điều kiện để dự án bước vào giai đoạn sử dụng, hình thành các cộng đồng và dịch vụ ven biển thay vì chỉ tồn tại ở dạng không gian chờ phát triển.

Bình Sơn Ocean Park tọa lạc ngay trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm, đối diện biển Bình Sơn - Ninh Chữ. Dự án được định hướng trở thành không gian cư trú ven biển chất lượng cao và là nơi tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch.

Toàn cảnh dự án Bình Sơn Ocean Park đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đường nội khu. Ảnh: Bình Sơn Ocean Park

Dòng biệt thự liền kề, shophouse đô thị ven biển được bố trí tại các trục có khả năng thu hút dòng người, đóng vai trò kết nối giữa khu cư trú, khu dịch vụ và không gian công cộng. Thiết kế sản phẩm hướng đến việc đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu, từ kinh doanh, thương mại đến lưu trú và ở thực.

Với mặt tiền rộng, kết cấu nhiều tầng và khả năng phân chia công năng linh hoạt, shophouse cho phép chủ sở hữu chủ động tổ chức không gian sử dụng phù hợp từng giai đoạn. Việc khai thác có thể triển khai từng phần, gắn với nhịp hình thành cộng đồng cư trú và các hoạt động tại khu vực ven biển.

Một dãy liền kề shophouse dự án đã hoàn thiện. Ảnh: Bình Sơn Ocean Park

Tại Bình Sơn Ocean Park, Premium Ocean Gate được định vị là trục thương mại lõi - nơi tập trung các quảng trường, tiện ích lớn và dòng di chuyển chính. Khu vực này được định hướng trở thành điểm tập trung sinh hoạt, thương mại và tổ chức sự kiện, tạo dòng người thường xuyên cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Shophouse 5 tầng tại trục lõi Premium Ocean Gate sở hữu lợi thế vị trí giao thoa giữa cư dân nội khu, khách du lịch và các hoạt động sự kiện - lễ hội. Theo chủ đầu tư, đây là nơi có khả năng duy trì nhịp khai thác ổn định quanh năm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mùa du lịch.

"Ở giai đoạn đầu, việc tiếp cận trục lõi với mức chi phí hợp lý được xem là cơ hội với những nhà đầu tư đi trước", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Phối cảnh tiện ích công viên tại dự án. Ảnh: Bình Sơn Ocean Park

Bên cạnh yếu tố hạ tầng và sản phẩm, chính sách tài chính cũng đóng vai trò then chốt trong quyết định của nhà đầu tư. Các giải pháp hỗ trợ lãi suất giúp giảm áp lực chi phí ban đầu, đồng thời cho phép chủ sở hữu hoàn thiện mặt bằng, nghiên cứu mô hình kinh doanh và từng bước khai thác theo điều kiện thực tế.

Song Anh