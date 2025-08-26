Binh sĩ Nga nêu lý do cắm cờ Mỹ lên thiết giáp

Quân nhân Nga nói hành động treo cờ Mỹ lên thiết giáp M113 tấn công cứ điểm Ukraine là "cho vui", cũng như nhằm chọc giận binh sĩ đối phương.

Margarita Simonyan, tổng biên tập hãng tin RT của Nga, ngày 25/8 đăng video cận cảnh thiết giáp M113 cắm quốc kỳ Nga và Mỹ, từng video được công bố trước đó một tuần.

"Quân nhân của chúng tôi muốn gửi lời chào đến các cơ quan truyền thông nước ngoài viết rằng thiết giáp cắm cờ Nga và Mỹ là sản phẩm của AI. Họ cũng gửi lời chào đến những người tuyên bố kíp lái đã thiệt mạng. Mọi người đều khỏe mạnh, còn sống và một lần nữa khoe chiến lợi phẩm một cách vui vẻ", bà Simonyan viết trên mạng xã hội.

Thiết giáp cắm cờ Nga và Mỹ cùng kíp lái trong video công bố ngày 25/8.

Quân nhân có hô hiệu Scooter cho biết đã cùng đồng đội xin phép chỉ huy cho cắm quốc kỳ lên thiết giáp M113 tịch thu từ lực lượng Ukraine. "Chúng tôi định làm điều này cho vui và chọc tức binh sĩ Ukraine một chút. Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như chúng tôi muốn", anh nói.

Kíp lái nhận xét M113 là thiết giáp tốt, song cho rằng Nga vẫn sở hữu một số mẫu xe chiến đấu bộ binh tốt hơn. Anh cảm thấy bản thân như người nổi tiếng sau khi video gây chú ý trên truyền thông. "Dì tôi đã gọi điện và gửi video. Khi đó tôi nghĩ rằng 'cũng ra trò đấy nhỉ", Scooter nói.

Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh cơ giới Cận vệ số 70 Nga, có hô hiệu Kabarda, cũng bày tỏ ngạc nhiên khi video được phổ biến rộng rãi. "Mọi kênh truyền thông đều đưa tin, kể cả từ phía đối phương. Hiệu ứng của nó lớn hơn 100 lần so với chúng tôi kỳ vọng", Kabarda cho hay.

Truyền thông Nga ngày 18/8 công bố video cho thấy quân nhân Nga sử dụng "thiết giáp M113 chiến lợi phẩm" tiến về trận đánh gần làng Malaya Tokmachka thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Thiết giáp được lắp kín giáp lồng, treo quốc kỳ Mỹ và Nga ở hai bên nóc xe.

Ở đoạn sau video, chiếc xe bốc khói và có tia lửa bắn ra, chưa rõ có phải do thiết bị bay không người lái (drone) tấn công hay không.

Một số tài khoản mạng xã hội Ukraine cho rằng đây là video giả mạo hoặc thiết giáp trong video là xe do Liên Xô sản xuất, trong khi số khác khẳng định kíp lái Nga đã thiệt mạng sau trận đánh. Đài TF1 của Pháp nhận định video đã được chỉnh sửa bằng AI. Tổ chức phi lợi nhuận DisinfoWatch, có trụ sở ở Canada, cho rằng video đã được dàn dựng.

Thiết giáp M113 của Nga tiến công cứ điểm Ukraine trong video công bố ngày 18/8.

M113 do tập đoàn FCM của Mỹ chế tạo, được lục quân Mỹ biên chế năm 1961 nhằm thay thế thiết giáp M59 của các đơn vị đóng quân ở châu Âu. Đây là mẫu thiết giáp sử dụng vỏ nhôm đầu tiên được sản xuất loạt, nhẹ hơn các loại xe tương tự trước đó, song có khả năng chống chịu một số loại vũ khí cá nhân.

Mỹ sau đó dần thay thế M113 bằng xe chiến đấu M2 Bradley, trong khi hàng chục quốc gia vẫn sử dụng các phiên bản nâng cấp của M113.

Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát, Washington và các đồng minh đã chuyển cho Kiev tổng cộng hơn 1.600 xe thiết giáp M113. Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính ít nhất 411 chiếc đã bị phá hủy, hư hỏng, bỏ lại trên chiến trường hoặc bị Nga tịch thu.

