Bình quân mỗi ngày Vietlott thu hơn 26 tỷ đồng

Vietlott năm ngoái thu 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết doanh thu của công ty vượt 11% so với mục tiêu 8.750 tỷ đồng được Bộ Tài chính giao. Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do cơ quan này đại diện sở hữu 100% vốn.

Theo ban lãnh đạo Vietlott, tăng trưởng doanh thu đến từ nhiều yếu tố. Công ty ra thêm một sản phẩm xổ số quay nhanh từ giữa năm, nâng tổng số sản phẩm đang kinh doanh lên 7. Về kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối, họ mở rộng lên 6.230 điểm bán hàng và tăng hoa hồng cho đại lý từ 8% lên trên 11%. Kênh phân phối qua điện thoại có 3,7 triệu tài khoản, tăng 1,2 triệu so với đầu năm và liên kết thêm với hàng chục ví điện tử, ứng dụng ngân hàng.

Năm ngoái, Vietlott ghi nhận 32 triệu lượt trúng với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng, tức bình quân mỗi ngày khoảng 15 tỷ đồng.

Trong số đó, 61 bộ số trúng giải Jackpot của sản phẩm Power 6/55 với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Hồi tháng 7, một khách hàng là người kinh doanh tự do tại TP HCM trúng độc đắc hơn 344 tỷ đồng - mức cao nhất từ khi Vietlott bắt đầu vận hành xổ số điện toán năm 2016.

Theo quy định, ngân sách địa phương được hưởng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Vietlott (gần 30% doanh thu bán vé, gồm các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế). Vì doanh thu tăng mạnh, con số Vietlott đóng góp cho ngân sách các địa phương cũng cao hơn năm trước 20%, lên gần 2.500 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott cho biết họ có kế hoạch triển khai kênh phân phối mới và cải tiến các sản phẩm hiện hữu. Trong kế hoạch năm ngoái, công ty từng đề cập mục tiêu trình Bộ Tài chính bổ sung kênh phân phối qua Internet.

Phương Đông