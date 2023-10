Bình Phước tiếp tục tăng trưởng nhiều lĩnh vực

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 của tỉnh tăng 11,4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,6% so cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có tín hiệu phục hồi tích cực dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, bất ổn.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 đạt 102,8%, tăng hơn 2,8% so với tháng trước và đạt 111,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng gần 8,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 10 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 46%; sản xuất kim loại tăng gần 19,7%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 18,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 5,6% so cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 10 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 như: hạt điều khô; thức ăn cho gia cầm; điện thương phẩm; dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử; ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự.

Nhà máy chế biến hạt điều tại Bình Phước. Ảnh: Hanfimex Việt Nam

Do một số ngành công nghiệp có mức giảm như sản xuất trang phục, giấy, cao su, đồ gỗ mỹ nghệ nên chỉ số sử dụng lao động đến cuối tháng 10 giảm hơn 11% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm 40,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 6,6%; chỉ có khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng hơn 4%.

Lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt gần 6,7 tỷ đồng, tăng 0,99% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022.

"Sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã giúp tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đà phục hồi, tạo tâm lý và sự tin tưởng cho người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh", đại diện lãnh đạo tỉnh chia sẻ.

(Nguồn: Báo Bình Phước)