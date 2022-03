Bình Phước thúc đẩy tiêu thụ nông sản

Hoạt động kết nối giao thương giữa tỉnh với Hiệp hội các doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài được xúc tiến nhằm mở rộng thị trường cho nông sản.

Tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, thúc đẩy tiêu thụ nông sản.



Theo đó, tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, các Hội doanh nghiệp phối hợp với Sở Công thương, thông tin khuyến cáo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất các mặt hàng nông sản có xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc để có định hướng điều chỉnh kế hoạch sản xuất và tiến độ thu hoạch phù hợp trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiêu thụ qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, tổng diện tích gieo trồng của tỉnh khoảng 458.000 ha. Ảnh: báo Bình Phước.

Sở Công Thương chủ động liên hệ với các tỉnh biên giới phía Bắc để nắm tình hình, cập nhập diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu để kịp thời thông tin, khuyến cáo doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất. Xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh cần có phương án điều tiết lượng hàng hóa đưa lên cửa khẩu phù hợp với năng lực và tiến độ thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.



Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu hàng hóa trên môi trường mạng; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Song song, cần tận dụng cơ hội của Hiệp định thương mại tự do đa phương, song phương mà Việt Nam tham gia là thành viên để thúc đẩy xuất khẩu; giảm thiểu tối đa xuất khẩu theo hình thức tiểu ngạch, tiến tới thực hiện xuất khẩu chính ngạch theo hợp đồng sang thị trường Trung Quốc.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, các hoạt động kết nối cung cầu với các tỉnh, thành phố. Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội chợ triển lãm thương mại trong nước nhằm tăng cường các hoạt động liên kết, mở rộng các kênh tiêu thụ hàng hóa thị trường trong nước. Đơn vị này cũng chức các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh với Hiệp hội các doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, các thương vụ Việt Nam tại khu vực châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi và các thị trường tiềm năng khác... để kết nối xuất nhập khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường ngoài nước nhằm hạn chế lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Với tổng diện tích gieo trồng khoảng 458.000 ha, Bình Phước được xem là địa phương có nhiều thế mạnh sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 26.486 ha, giảm 4,3% (giảm 1.178 ha) so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch năm; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 50.023 tấn, giảm 3.604 tấn so với cùng kỳ, đạt 94% kế hoạch năm.

Toàn tỉnh hiện có 431.668 ha cây lâu năm, tăng 1.880 ha so với cùng kỳ, đạt 100,2% kế hoạch năm. Trong đó, cây ăn quả diện tích 12.062 ha, giảm

280 ha so với cùng kỳ, đạt 91,2% kế hoạch năm. Cây công nghiệp lâu năm

khác diện tích 419.606 ha, tăng 2.163 ha so với cùng kỳ, đạt 100,5% kế hoạch

năm.

