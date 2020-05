Bình minh trên khắp Việt Nam

Bình minh trên phố cổ Hội An, một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Đô thị cổ cũng được tạp chí Travel and Leisure bình chọn đứng đầu 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019.

Nhìn từ trên cao, Hội An hiện lên trầm mặc như một bức tranh, với lớp lớp mái ngói rêu phong cổ kính và sông Hoài, một nhánh sông Thu Bồn hiền hòa chảy qua thành phố.