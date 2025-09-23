Bình 'Kiểm' bị phạt 12 năm tù

TP HCMNguyễn Đức Bình - đại ca giang hồ Bình "Kiểm", bị xác định vai trò chủ mưu trong 3 vụ thu gom súng đạn, nên tòa tuyên 12 năm tù.

Trưa 23/9, sau nhiều giờ xét xử, TAND Khu vực 7 - TP HCM tuyên phạt Bình (55 tuổi) 7 năm tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng; 5 năm tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, quê Hưng Yên) bị phạt 6 năm tù; Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi) lĩnh 3 năm; Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi, Vũ "Mèo") một năm tù cùng về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Lại Nam Phương bị phạt 3 năm 6 tháng về tội Không tố giác tội phạm và Đánh bạc.

10 người còn lại bị tuyên phạt mức án 9 tháng đến 8 năm tù về các tội Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Đức Bình nghe tuyên án. Ảnh: Hải Duyên

Bị cáo có biệt danh Bình "Kiểm" từ gần 30 năm trước, do từng làm trong lực lượng kiểm soát quân sự. Tại tòa, khi nói lời sau cùng, Bình cho rằng bị xét xử về các tội danh nêu trong cáo trạng là đúng, không oan sai, "chỉ mong tòa giảm nhẹ hình phạt".

Trả lời thẩm vấn trước đó, ông này tỏ ra thành khẩn, thừa nhận mới ra tù tháng 4/2024, đến cuối tháng 9 thì bị bắt trở lại trong vụ án này. Khai về nguồn gốc khẩu súng, Bình cho biết khi đến quán dê ở quận 12 - nơi bị cáo Hoàng Anh làm việc - thì được Vũ "Mèo" mang súng đến. Bị cáo có thử lên đạn, sau đó bỏ vào túi và đưa cho Hoàng Anh cất giữ.

Về lý do liên tục phạm tội liên quan đến súng đạn, đại ca giang hồ ngập ngừng một lúc rồi nói mình "mê súng từ hồi mười mấy tuổi...".

Bình Kiểm xin án nhẹ Bình "Kiểm" nói lời sau cùng. Video: Quốc Thắng

Bản án xác định, Bình "Kiểm" là chủ mưu, cầm đầu, cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng từ tháng 4 đến 10/2024.

Không lâu sau khi ra tù, bị cáo tiếp tục lên kế hoạch gom mua súng, đạn nhằm thực hiện kế hoạch bắt có các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng để ép quan hệ tình dục, quay video. Các hình ảnh này sẽ được chuyển cho đồng phạm tại Mỹ phát tán lên các website khiêu dâm để kiếm tiền. Để thực hiện kế hoạch, Bình liên hệ nhiều nguồn để thu gom súng, đạn.

Đại ca giang hồ quen Phương và Vũ "Mèo" tại trại giam Chí Hòa. Đầu tháng 7/2024, sau khi ra tù, nghe Bình nói muốn tìm súng Tây Âu, Vũ tặng khẩu Beretta cùng 13 viên đạn. Hôm sau, tại quán lẩu dê của Chu Văn Hoàng Anh, Vũ trao súng cho Bình. Ông ta xem xong đưa Hoàng Anh cất giấu. Khi quán đóng cửa, Hoàng Anh chôn súng, đạn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng.

Khoảng tháng 8/2024, qua Nguyễn Tuấn An, Bình đặt mua thêm vũ khí từ Lào. An sau đó nhờ người mua được một khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn ngắn, 242 viên đạn AK với giá 227 triệu đồng, chuẩn bị đưa về Việt Nam thì bị công an Lào bắt giữ ngày 29/9/2024, sau đó chuyển giao cho Bộ Công an.

Ngoài ra, Bình chuyển 20 triệu đồng cho Trần Đình Thiện ở Vũng Tàu đặt mua súng quân dụng. Thiện sau đó nhờ Lê Minh Nghĩa mua giúp nhưng bị người này chiếm đoạt 21,3 triệu đồng.

HĐXX tuyên án. Ảnh: Quốc Thắng

Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2024, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) tung quân bắt giữ băng nhóm Bình "Kiểm" ở TP HCM và nhiều địa điểm, ngăn chặn âm mưu của chúng.

Hồ sơ thể hiện, năm 2005, Bình "Kiểm" mua một khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, hơn 400 viên đạn và 2 quả lựu đạn để tham gia bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê và tống tiền 10 triệu USD.

Hai năm sau, TAND TP HCM xử phạt Bình 28 năm tù về các tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng.

Năm 2010 của TAND quận Gò Vấp (cũ), nay là TAND khu vực 7, xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 7/4/2024.

Hải Duyên - Quốc Thắng