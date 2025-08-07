Bình ga mini phát nổ, dị vật găm sâu vào vùng kín

Hà NộiNgười đàn ông 47 tuổi nhập viện với đa chấn thương sau khi bình ga mini bất ngờ phát nổ trong bữa ăn lẩu cùng người thân.

Hôm 7/8, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết vụ tai nạn khiến nạn nhân bị nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi, gãy xương cẳng chân trái và đặc biệt là vết thương hở vùng bìu trái. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, người bệnh đã được chuyển đến Bạch Mai do mức độ phức tạp của chấn thương.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện bìu trái của người bệnh sưng lớn, có khối máu tụ rộng lan xuống bẹn cùng vết gãy xương cẳng chân trái. Kết quả siêu âm Doppler tinh hoàn cho thấy khối máu tụ lớn đã chèn ép, làm lệch trục tinh hoàn. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu đã gắp ra một mảnh dị vật bằng nhựa cứng, kích thước khoảng 1x2 cm, nghi ngờ là từ bình ga mini, cắm sâu trong bìu trái cùng nhiều máu cục.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh, người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết vết thương bên ngoài vùng bìu trái của bệnh nhân khi nhập viện chỉ là một vết khâu nhỏ khoảng 3 cm. Tuy nhiên, hình ảnh siêu âm đã hé lộ khối máu tụ lớn bên trong, cho thấy tổn thương sâu tiềm ẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bác sĩ Thanh nói nếu ca phẫu thuật bị trì hoãn chỉ vài giờ, tinh hoàn có thể hoại tử vĩnh viễn, dẫn đến vô sinh, rối loạn nội tiết và sang chấn tâm lý nặng nề. May mắn, tinh hoàn của bệnh nhân đã được bảo tồn thành công.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, cảnh báo đây không phải là tai nạn cá biệt. Ông cho biết bình ga mini kém chất lượng tiềm ẩn nguy hiểm như "quả bom nổ chậm" trong nhiều gia đình. Khi phát nổ, các mảnh vỡ kim loại hoặc nhựa bắn ra có sức sát thương tương đương đạn ghém. Vùng kín, với cấu trúc mềm, là khu vực dễ bị tổn thương nhất, song các triệu chứng ban đầu lại thường âm ỉ, khiến nạn nhân dễ chủ quan.

Để phòng ngừa rủi ro, người dân tuyệt đối không tái sử dụng bình ga mini. Chỉ nên dùng những bình còn hạn sử dụng, có tem nhãn đầy đủ và không bị rò rỉ. Mọi bình ga bị móp méo hoặc đã hết hạn đều là chất thải nguy hại và không nên cất giữ trong nhà. Tránh đặt bếp ga mini gần tường, gần người hoặc các vật dễ cháy. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như xì khói hay mùi ga, cần ngừng sử dụng ngay lập tức.

Lê Nga