Bình Dương trao quyết định đầu tư cho 8 dự án với 1,8 tỷ USD

Sáng 26/9, UBND tỉnh Bình Dương trao quyết định và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 1,8 tỷ USD.

Tám dự án vừa được Bình Dương trao quyết định đầu tư chủ yếu thuộc lĩnh vực bất động sản, sản xuất công nghiệp, logistic.

Bốn dự án trong số này được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Dự án của Công ty TNHH Công nghệ chính xác D.mag Việt Nam (sản xuất nhôm, sắt thép và kim loại), vốn đầu tư 120 triệu USD; Dự án nhà máy 2 của Công ty TNHH Paihong Việt Nam (sản xuất vải) vốn đầu tư sau khi đăng ký bổ sung là 400 triệu USD; Dự án Dịch vụ hạ tầng Sembcorp Bình Dương (cho thuê kho bãi, nhà xưởng) vốn đầu tư 51,5 triệu USD; Dự án của Công ty Tektro Technology Việt Nam (sản xuất phụ kiện xe đạp), tổng vốn đầu tư 38 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn. Ảnh: Phước Tuấn

Số còn lại được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: Khu đô thị Bắc An Tây do Liên danh Công ty TNHH đầu tư Biển đẹp Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long làm chủ đầu tư với hơn 451 triệu USD; Dự án Khu đô thị Đông An Tây với 550 triệu USD do Liên danh Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long làm chủ đầu tư; Khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Sài Gòn do Công ty cổ phần Phú Cường Bình Dương làm chủ đầu tư với số vốn hơn 141 triệu USD; Cảng cạn ICD Rạch Bắp do Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế làm chủ đầu tư, vốn hơn 57 triệu USD.

Bình Dương là điểm thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu Việt Nam. Lũy kế đến cuối tháng 8, tỉnh có hơn 4.300 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 41,8 tỷ USD, xếp thứ 3/63 (sau TP HCM và Hà Nội). Riêng 9 tháng, tỉnh đã thu hút hơn 1,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Sau gần 30 năm tái lập tỉnh (từ 1/1/1997), từ một tỉnh nghèo, quy mô GRDP tăng từ 3.900 tỷ đồng lên hơn 487.000 tỷ đồng năm 2023 (gấp gần 125 lần). GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 172,5 triệu đồng, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước và xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rất tích cực (tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm gần 90% năm 2023).

Theo quy hoạch vừa công bố đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á; dẫn đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái được bảo vệ. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng xã hội phồn vinh, văn minh hiện đại; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân được hưởng thụ chất lượng cuộc sống cao, có mức thu nhập tương đương các nước phát triển.

Phước Tuấn