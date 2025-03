Bình Dương tìm nhà đầu tư khu đô thị gần 21.000 tỷ đồng

Khu đô thị Tây An Tây có diện tích khoảng 268 ha, tổng vốn đầu tư gần 21.000 tỷ đồng đang được tỉnh Bình Dương mời gọi đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương thông báo mời nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Tây An Tây tại phường An Tây và xã Phú thuộc TP Bến Cát.

Dự án này có quy mô đất dự kiến hơn 268 ha, diện tích mặt nước gần 6 ha, cung cấp các loại hình sản phẩm nhà ở, thương mại liền kề, dịch vụ, giáo dục... Trong đó, phần diện tích phát triển nhà ở là 89,7 ha (chiếm 33,47%), công trình thương mại liền kề khoảng 9,23 ha, công trình thương mại dịch vụ khoảng 19 ha. Dự án có tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng, quy mô dân số 20.400 người, thời gian hoạt động là 50 năm kể từ khi có quyết định giao đất.

Khu đô thị Tây An Tây là một trong ba dự án nằm trong danh mục được tỉnh Bình Dương lên kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm nay. Hai dự án còn lại là khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 (phường An Tây) quy mô 284 ha và khu đô thị mới Tân Bình thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, quy mô gần 33 ha.

Ngoài khu đô thị trên, UBND TP Bến Cát cũng đang tìm nhà đầu tư dự án Cảng tổng hợp An Tây, tổng vốn đầu tư dự án hơn 5.600 tỷ đồng. Dự án này có diện tích hơn 97.5ha, thời gian hoạt động 50 năm. Dự kiến công suất cảng An Tây khoảng 7 triệu tấn hàng hoá, đón 100.000 lượt hành khách mỗi năm.

Là thủ phủ công nghiệp phía Nam, tỉnh Bình Dương có nhu cầu phát triển đô thị, tạo nguồn cung nhà ở rất lớn, nhất là khu vực TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 172,5 triệu đồng, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước và xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh có kế hoạch xây dựng thêm gần 11.000 căn nhà, tương ứng với hơn 25 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm gần 65% với hơn 16 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội, nhà tái định cư chiếm 11%, còn lại là nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây.

Theo quy hoạch đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế. Bình Dương muốn là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân được hưởng.

Phương Uyên