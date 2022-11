Bình Dương tăng trưởng nhiều chỉ số kinh tế

Bình DươngTháng 10, tỉnh tăng 19,7% chỉ số sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ tháng 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa đầu năm đến nay hơn 224.000 tỷ đồng.

Ngày 1/10, Bình Dương tổ chức họp báo tình hình kinh tế, xã hội tháng 10. Theo đó, nhiều chỉ số kinh tế của tỉnh đều đạt mức tăng trưởng. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Về thương mại, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 23.341 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 224.175 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 2,6% so với cùng kỳ, giá vàng tăng 1,8%, giá USD tăng 1%. Tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung ứng cho người dân, doanh nghiệp.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.533 tỷ USD, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 28.988 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.151 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 40,3% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng là 21.065 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ.

Bình Dương tổ chức họp báo về tình hình kinh tế, xã hội tháng 10 vào ngày 1/11. Ảnh: Tỉnh Bình Dương

Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa đạt 7.313 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai cũng như tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ mùa mưa bão; bảo đảm an toàn hồ chứa nước Dầu Tiếng.

Bình Dương đồng thời thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm. Tỉnh nỗ lực kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp.

Đến ngày 15/10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công là 3.692 tỷ đồng, đạt 41,4% kế hoạch năm 2022 (cùng kỳ đạt 32,5% kế hoạch). Tỉnh thu hút 9.444 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh; lũy kế 10 tháng đầu năm là 75.913 tỷ đồng. Mức đầu tư nước ngoài lên đến 119 triệu USD; lũy kế 10 tháng đạt 2.738 tỷ USD (tăng 57% so với cùng kỳ).

Lãnh đạo ban ngành phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Tỉnh Bình Dương

Ước thu mới ngân sách đạt 6.900 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng thu đạt 55.200 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ, đạt 92% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 1.600 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng chi đạt 12.450 tỷ đồng, bằng 83% cùng kỳ, đạt 61% dự toán.

Tỉnh đảm bảo tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo dõi tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng SCB trên địa bàn. Tổng vốn huy động ước đạt 277.000 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 3,9% so với đầu năm. Tổng dư nợ ước đến cuối tháng đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 10,3% so với đầu năm.

Các cấp tiếp tục triển khai lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung cấp huyện và quy hoạch phân khu phường. Hai dự án nhà ở xã hội được khởi công.

Tỉnh phối hợp triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm: Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Nhiều hoạt động tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phối hợp thử nghiệm xe tự hành tại trung tâm thành phố mới.

(Nguồn: Tỉnh Bình Dương)