Bình Dương sắp đấu thầu loạt khu đô thị hàng trăm ha

3 khu đô thị có tổng diện tích hơn 580 ha tại TP Dĩ An và Bến Cát sẽ được đấu thầu chọn nhà đầu tư trong năm nay.

HĐND tỉnh Bình Dương vừa có nghị quyết về danh mục các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm nay. Trong đó, có ba khu đô thị với tổng diện tích hơn 580 ha, dự kiến tổ chức đấu thầu trong 180 ngày.

Cụ thể, TP Bến Cát có hai dự án gồm Khu đô thị Tây An Tây (phường An Tây, xã Phú An) với tổng diện tích 268 ha và Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 (phường An Tây) với quy mô 284 ha.

Dự án thứ ba là Khu đô thị mới Tân Bình thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An với tổng diện tích gần 33 ha.

Ngoài ra, danh mục còn hai dự án giáo dục gồm trường mầm non thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng rộng hơn 4.000 m2 và Tổ hợp giáo dục đào tạo giai đoạn 1 TP Tân Uyên rộng 8,4 ha.

TP Bến Cát cũng có dự án Cảng tổng hợp An Tây quy mô 100 ha nằm trong danh mục đấu thầu chọn nhà đầu tư năm nay.

Là thủ phủ công nghiệp phía Nam, tỉnh Bình Dương có nhu cầu phát triển đô thị, tạo nguồn cung nhà ở rất lớn, nhất là khu vực TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh có kế hoạch xây dựng thêm gần 11.000 căn nhà, tương ứng với hơn 25 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm gần 65% với hơn 16 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội, nhà tái định cư chiếm 11%, còn lại là nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây.

Đình Trí