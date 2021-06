Bình Dương phong tỏa phường 50.000 dân

Với 38 ca Covid-19 và 17 ca nghi nhiễm, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, bị phong tỏa để chống dịch từ 0h ngày 20/6.

Chiều 19/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bình Dương ghi nhận thêm 18 ca nghi nhiễm, trong đó 17 người từ ổ dịch Tân Phước Khánh, một công nhân làm tại TP Thuận An. Ngoài ra, một trường hợp tái dương tính khi cách ly từ Khánh Hòa về.

Những ca bệnh tại Tân Phước Khánh liên quan hai vợ chồng bán trà sữa trên đường Đồng Cây Viết, TP Thủ Dầu Một. Hai vợ chồng này sống trong căn hộ tại phường này, được Bộ Y tế công bố là ca 10584 và 10585 hôm 14/6.

Sở Y tế Bình Dương nhận định ổ dịch này có độ lây lan rất nhanh. Ca bệnh đã xâm nhập vào nhiều công ty, các khu trọ công nhân nên khó kiểm soát. Đến nay ngành y tế đã sàng lọc xét nghiệm hơn 9.000 người trong khoảng 50.000 dân tại phường.

Big C Bình Dương bị tạm thời phong tỏa khi có ca nghi nhiễm vào mua sắm. Ảnh: Yên Khánh

UBND thị xã Tân Uyên đã quyết định phong tỏa phường Tân Phước Khánh trong vòng 21 ngày thay bằng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Quyết định nêu rõ các hoạt động không cần thiết sẽ được tạm dừng. Cơ sở kinh doanh chỉ được phép mở cửa kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Chính quyền đề nghị người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết đã thông báo cho các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng và toàn bộ người dân trên địa bàn về biện pháp siết chặt phòng dịch mới tại phường Tân Phước Khánh. "Việc phong tỏa là để truy vết, sàng lọc, khống chế sự lây lan của Covid-19", ông Tươi nói.

Trong khi đó, UBND TP Thuận An cũng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với phường Bình Chuẩn, một số khu phố phường An Phú và Bình Hòa do nhiều ca nhiễm làm việc tại các địa phương. Nguyên tắc của chỉ thị này là "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh".

Từ khi dịch bùng phát ngày 27/4, Bình Dương ghi nhận 56 ca Covid-19, đứng thứ 10 trong 41 tỉnh, thành xuất hiện dịch bệnh.

Yên Khánh - Phước Tuấn