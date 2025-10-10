Bình Dương những ngày mưa, thư gửi anh

Mình hơi hướng nội so với những người xa lạ, thân rồi mới nói nhiều và chia sẻ nhiều hơn, tính thẳng thắn và không mập mờ.

Trong một ngày mưa gió âm u, đọc trang VnExpress nên viết vội vài dòng cho những con người chưa tìm được mái ấm ngoài kia. Mình sinh năm 1992, xuất thân miền Trung nhưng đã vào Nam từ nhỏ. Hiện cả gia đình ở trong Nam. Mình chưa kết hôn lần nào, mọi thứ ổn. Nhan sắc bình thường, cao 1m56, nặng 50 kg.

Về tình duyên: mình có một mối tình kết thúc cách đây vài năm rồi. Về công việc: văn phòng, tạm ổn, không nợ nần. Về tính cách: mình hơi hướng nội so với những người xa lạ, thân rồi mới nói nhiều và chia sẻ nhiều hơn, tính thẳng thắn và không mập mờ. Chắc là đến tuổi này rồi ai cũng mong muốn tìm cho mình một mái ấm, nhưng để xây dựng mái ấm cần nhiều thứ, trước tiên là tình cảm, nếu may mắn thì mình tìm được người mình thích và cũng thích mình, rồi hạ hồi tính tiếp.

Trên đây là vài dòng sơ sơ về mình, nếu hữu duyên mình gặp gỡ trao đổi thêm. Đọc hết chắc bạn cũng có cảm nhận được có phù hợp hay không mà phải không nè. Mình cần tìm người đồng hành cùng mình cố gắng. Mỗi chúng ta là một cá tính, khác nhau rất nhiều vì đã có 30 năm sống khác nhau rồi, hy vọng tìm được người dễ chịu, đồng điệu cùng chí hướng để xây đắp tương lai. Giờ chưa thân thiết, nói nhiều quá thì sợ sến súa, mà nói ít quá sợ khô khan nhỉ. Chúc ai đọc được sẽ gặp nhiều may mắn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ