Bình Dương khởi công hai dự án hơn 1,2 tỷ USD trước thềm sáp nhập

Cuối tháng 6, tỉnh Bình Dương khởi công hai dự án đô thị quy mô lớn tại TP Thuận An và TP Dĩ An, với tổng vốn đầu tư hơn 30.500 tỷ đồng (hơn 1,2 tỷ USD).

Dự án đầu tiên là khu đô thị Hồ Gươm Xanh, tọa lạc trên trục Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 24,5 ha, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD). Khu đô thị này dự kiến cung cấp hơn 4.000 căn hộ cao cấp, hơn 300 căn nhà phố thấp tầng, cùng tiện ích cộng đồng như trường học, nhà ở xã hội, trung tâm sự kiện và khách sạn 5 sao với quy mô hơn 300 phòng.

Dự án còn lại là khu đô thị Bcons Bình An Đông Tây, do Tập đoàn Bcons làm chủ đầu tư, nằm trên trục đường Thống Nhất, TP Dĩ An, giáp ranh khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM. Dự án được phát triển trên khu đất rộng 30.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm hơn 1.800 căn hộ và một tòa tháp đôi cao 39 tầng dành cho thương mại - dịch vụ, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 173.000 m2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tại sự kiện khởi công dự án Hồ Gươm Xanh. Ảnh: TBS Group

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh đề nghị các chủ đầu tư đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng. Đồng thời, ông yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để kịp thời xử lý những tồn tại theo đúng quy định.

Hai dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, gia tăng nguồn cung nhà ở và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Bình Dương, trong bối cảnh địa phương này đang bước vào giai đoạn sáp nhập với TP HCM.

Trong nửa đầu năm, Bình Dương ghi nhận nhiều chỉ số kinh tế tích cực, GRDP tăng 8,7%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 10% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 785 triệu USD. Thị trường bất động sản Bình Dương cũng khởi sắc trở lại với loạt dự án quy mô được khởi công, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh TP HCM như Dĩ An, Thuận An.

Theo Nghị quyết 60, từ 1/7, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sáp nhập vào TP HCM, tạo thành một "siêu đô thị" mới với tên gọi là TP HCM.

"Siêu đô thị" mới có diện tích tăng lên khoảng 6.772,6 km2 và quy mô dân số khoảng 13,6 triệu người. Với vị trí cửa ngõ phía Bắc TP HCM, hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện và kỳ vọng trở thành một phần của đô thị trung tâm sau sáp nhập, Bình Dương đang nổi lên như điểm đến đầu tư bất động sản trọng điểm tại phía Nam.

